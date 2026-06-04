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安謀CEO：美想禁AI CPU出口中國 「不可能的任務」

中國新聞組／北京4日晏電
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去年6月，哈斯接受彭博社採訪。（視頻截圖）
去年6月，哈斯接受彭博社採訪。（視頻截圖）

英國芯片設計公司安謀科技首席執行官（CEO）雷內哈斯表示，阻止向中國出口可用於人工智能（AI）的中央處理器（CPU）將充滿挑戰，因為CPU用途廣泛，且難以區分哪些專用於AI。

觀察者網報導，哈斯表示，禁止AI CPU幾乎不可能，因為很難像對英偉達生產的圖形處理器那樣，對CPU設定具體的性能閾值和內存帶寬限制。他說，如果美國想要這麼做，「他們就必須限制一切」CPU。他補充稱，美國政府或許會嘗試這樣做，但這比控制AI芯片更難控制。

據報導，美國以所謂「國家安全」為由，加大了剝奪中國企業先進半導體和開發關鍵AI能力所需的超級計算設備的力度。儘管Nvidia輝達(另稱英偉達)等公司生產的GPU在AI熱潮中占據主導地位，但由於行業迅速轉向「推理」（即部署AI模型來執行代理任務），近幾個月來對CPU的需求急劇增加。

同時，英特爾和AMD也因涉及代理的AI應用而需求激增。代理是可以與互聯網和其他軟件交互而無需用戶輸入的自主軟件組件。

這並非哈斯首次表達對於美國對華出口管制的擔憂。

去年6月，哈斯接受彭博社採訪時，就曾批評美國的管制舉措。他當時警告稱，美國對中國的出口管制有可能減緩整體技術進步，扼殺創新，最終對消費者和企業不利。

「如果你限制技術獲取渠道，迫使其他生態系統發展壯大，那並非好事，」哈斯告訴彭博社，「這會讓蛋糕變小，坦白說，這對消費者來說並不好。」他還指出，安謀科技在華業務規模「相當可觀」。

彭博社指出，隨著川普政府不斷收緊對華出口管制，安謀、英偉達等半導體公司頻頻發出警告，即出口禁令將迫使中國發展自己的產業，最終可能對美國起到反作用。

輝達 安謀 英特爾

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