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AI暗戰 紐時：解放軍長年尋購Nvidia晶片 遍及核武等敏感領域

中國新聞組／北京3日電
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紐時報導，中國解放軍自2019年以來持續透過各種管道尋求取得Nvidia的晶片。...
紐時報導，中國解放軍自2019年以來持續透過各種管道尋求取得Nvidia的晶片。(路透)

美國「紐約時報」近日引述美國企業資訊平台Wirescreen最新分析報告指出，儘管美國近年持續收緊先進半導體出口管制，中國解放軍自2019年以來仍持續透過各種管道尋求取得Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧(AI)晶片，相關採購需求甚至遍及網路作戰、核武模擬與軍事推演等多個敏感領域，再度引發美國政界對AI晶片出口政策的激烈討論。

報告顯示，研究人員檢視2019年至2025年間約3800份涉及高端晶片與運算設備的公開採購文件，發現超過500起中國軍方或相關單位直接點名採購輝達產品，或提出符合輝達晶片規格的需求。其中包括A100、A800、H100及H800等高性能AI晶片，而相關需求不僅出現在美國祭出出口管制之前，甚至在管制生效後仍持續存在。

根據報告內容，中國軍方尋求採購輝達晶片的單位涵蓋範圍極廣，從負責核爆模擬研究的機構，到從事網路攻防、情報蒐集及戰爭推演的部門均有相關紀錄。其中，中國網路空間部隊被認為是最大的美國AI技術需求方之一。

Wirescreen分析師科斯特洛指，這些採購紀錄雖無法證明晶片最終是否成功交付，但足以顯示中國軍方長期將美國先進AI技術列為重要目標。他認為，美國的出口限制確實增加了中國取得先進技術的難度，但中國軍方最終仍逐步發展出規避限制的方法，包括透過新設企業、第三方採購機構甚至租用商業資料中心算力等方式取得相關技術資源。

報告中特別提到，2024年1月，中國軍方一個網路安全單位曾尋求採購搭載4顆輝達A100晶片的AI伺服器，並要求設備支援密碼破解工具Hashcat。分析人士認為，這類設備可能被用於提升破解密碼、網路攻擊或人工智慧輔助駭客行動的能力。

對於相關指控，輝達則強調，中國軍方並不依賴其晶片。輝達發言人黎卓（John J. Rizzo）稱，真正先進的AI模型往往需要數萬甚至10萬顆以上晶片運作，而報告中提及的採購數量遠低於這一規模。他認為，中國目前已擁有大量國產替代方案，尤其是華為等企業近年積極發展AI晶片，中國軍方完全依賴美國技術的說法並不符合現實。

事實上，華為日前才宣布在先進晶片研發上取得新突破，並預估未來數年有能力生產更高階產品。

這份報告已提交美國政府及國會參考。部分共和黨議員認為，相關發現凸顯中國仍試圖透過各種方式取得美國關鍵技術，因此有必要進一步強化出口管制。支持「人工智慧監管法案」的議員更直言，中國正積極將人工智慧技術軍事化，美國若無法有效阻止先進晶片流向中國，恐將削弱自身在AI競賽中的領先優勢。

紐時報導，中國解放軍自2019年以來持續透過各種管道尋求取得Nvidia的晶片。...
紐時報導，中國解放軍自2019年以來持續透過各種管道尋求取得Nvidia的晶片。(路透)

解放軍 紐約時報 輝達

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