劍指美國？中科研團隊列63項限制出口技術清單 含AI、量子通信

中國科研團隊首次提出涵蓋63個限制出口技術清單，涵蓋AI、航天、增材製造等各方面，未來可能成為中國建立自主技術出口管理制度的重要參考(路透)

在中美科技競爭持續升溫之際，中國正從面對西方技術封鎖的「被動防守」，逐步轉向掌握核心技術後的「主動管控」。據觀察者網引述香港 南華早報報導，中國科研團隊完成一項具有指標意義的研究，首次提出涵蓋63個科技領域的技術出口管制識別框架，並列出具備戰略敏感性或全球競爭優勢的技術清單，未來可能成為中國建立自主技術出口管理制度的重要參考。

報導指出，這項名為《限制出口技術遴選框架及實證研究》論文，3月刊登在《中國科學院院刊》，5月再獲官方期刊重點介紹。研究團隊認為，隨著中國在量子資訊、人工智慧、機器人、增材製造等領域逐漸從「跟跑者」轉變為部分領域「領跑者」，如何防範核心技術外流，已成為重要課題。

值得注意的是，研究團隊並非一般學術單位，而是由中國工程院創新戰略研究院、中國科學院科技戰略諮詢研究院以及中國工程物理研究院等多家國家級智庫共同參與。論文通訊作者為中國工程院院士范國濱，第一作者則是中國工程科技創新戰略研究院副秘書長彭現科。

彭現科向南華早報表示，這項研究目前仍屬學術探索成果，並非官方即將實施的出口管制政策，其目的在為未來政策制定建立科學評估機制。

根據研究結果，團隊最終篩選出63項具有戰略敏感性或全球競爭優勢的技術，涵蓋先進材料、量子通信、人工智慧硬體、能源系統、生物科技及航太工程等領域。其中被列為最高等級「一級限制出口技術」的項目，包括衛星量子保密通信技術、電磁彈射技術、太陽能電池核心技術、通用小型化AI邊緣計算機、稀土廢渣尾礦金屬回收技術以及汽車先進高強鋼生產技術等。

此外，石墨炔材料製備、深紫外晶體技術、超大型海上風電機組、空間機器人、鈣鈦礦太陽能電池、北斗三號星間鏈路自主定軌等技術，也被納入評估範圍。

報導指，研究團隊特別建立一套名為SMSSEV評估模型，即「調研計量-篩選補充-評估分級」機制，結合專利分析、專家評審與戰略評估等方式，從必要性、可行性與影響性三個維度對技術進行評分與分級。

研究認為，當前中國科技實力已進入「跟跑、並跑、領跑」並存新階段，技術安全重要性正快速提升。相較於美日德等國，中國在相關制度建設上仍有較大發展空間。

分析稱，這項研究最大意義或許不在於是否立即形成出口禁令，而是在於反映中國科技政策思維的轉變。過去中國更重視技術引進與產業追趕，如今隨著部分核心技術取得全球競爭優勢，技術主權、技術安全與戰略技術保護正逐漸成為核心，也象徵中國試圖建立屬於自己的科技安全防線。