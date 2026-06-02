我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

「抗生素比口香糖還便宜」 中低價藥湧歐洲 藥廠喊救命

記者張鈺琪╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士製藥大廠山德士青黴素口服藥生產線。(取材自觀察者網)
瑞士製藥大廠山德士青黴素口服藥生產線。(取材自觀察者網)

中國抗生素等藥品出口價格走低，正引發歐洲製藥業對本土產能與供應安全的擔憂。英媒報導，瑞士製藥大廠山德士（Sandoz）執行長塞諾（Richard Saynor）呼籲歐盟採取措施，因應中國低價抗生素進口對歐洲製藥業造成的壓力。

英國金融時報報導，塞諾表示，部分抗生素在英國售價甚至低於一包口香糖，他認為這反映關鍵藥品價值遭低估，也使歐洲製造商難以與中國進口品競爭。

山德士於2023年自瑞士諾華（Novartis）分拆，成為獨立上市公司，是全球主要學名藥生產商之一。該公司生產逾1000種非專利藥品，涵蓋抗生素、非處方藥及生物相似藥，去年營收超過110億美元（約新台幣3448億元）。

報導指，山德士今年3月已向歐盟委員會提出申訴，要求調查從中國進口的阿莫西林（amoxicillin）原料，並主張歐盟應對相關抗生素產品採取反傾銷措施。報導並指，山德士稱中國進口品價格約低於歐盟價格47%，恐使歐洲進一步依賴亞洲供應鏈。

塞諾受訪時表示，抗生素對外科手術和其他醫療程序至關重要，是醫療保健的基礎。他認為，若歐盟不介入，歐洲可能面臨關鍵藥物供應更依賴海外進口的風險。

報導指，近年歐洲部分抗生素生產商已縮減或轉移產能。瑞士羅氏製藥2月宣布，正為旗下關鍵抗生素產品尋找買家，並計畫關閉瑞士一座工廠；歐洲主要抗生素原料生產商雅賽利製藥（Xellia Pharmaceuticals）也已關閉位於丹麥哥本哈根的工廠，並將部分生產轉移至中國。

美國麻省理工學院經濟複雜性觀察站（OEC）估算，2025年中國抗生素出口額達43.5億美元，約占全球出口總額45.5%，已成為全球主要抗生素生產國。

塞諾稱，山德士是歐洲最後一家「垂直整合」的抗生素生產商，也就是抗生素生產流程所有環節均由公司內部完成。他表示，歐盟推動解決關鍵藥物短缺問題的《關鍵藥物法案》令他受到鼓舞，但歐洲仍需要採取更多行動。

歐盟 瑞士

上一則

砸重金？小紅書獲世界盃轉播權 傳與央視簽約金17億

下一則

「我供大腦 你造身體 」 黃仁勳：聯手宇樹造1.8米機器人

延伸閱讀

瑞士製藥大廠控中國抗生素傾銷 向歐盟提申訴

瑞士製藥大廠控中國抗生素傾銷 向歐盟提申訴
歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張
歐盟擬升高對中貿易防線 祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

歐盟擬升高對中貿易防線 祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業
法媒：中國番茄大量進入歐洲搶市 生產國自危

法媒：中國番茄大量進入歐洲搶市 生產國自危

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱