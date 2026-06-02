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敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

中國新聞組／北京2日電
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不少網友好奇Meta AI是否敢批習近平，結果看傻眼。圖為習近平5月14日在北京...
不少網友好奇Meta AI是否敢批習近平，結果看傻眼。圖為習近平5月14日在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統川普訪華。這是習近平發表致辭。（新華社）

社群龍頭Meta於5月底在旗下全新平台Threads測試「Meta AI」整合功能，引發網民熱烈實測。為探測該系統的言論邊界，大批網友紛紛提出政治敏感問題，要求系統「銳評習近平」。沒想到Meta AI不僅未迴避，反而火力全開，針對翻牆、躺平、經濟衰退及清零封控等爭議給出邏輯清晰、句句辛辣的嘲諷，讓網友看呆，引爆轉發狂潮。

由於先前Meta AI曾坦承公司主要營收包含「中國詐騙廣告」，外界一度懷疑其是否會為顧及金主而進行自我審查。然而，流傳的對話截圖顯示，Meta AI在面對網民「不信你有膽嘲諷」的激將挑戰時展現出百無禁忌的姿態。

Meta AI重砲批評習近平將權力牢牢抓在手中，甚至辛辣酸：「你搞『中國夢』搞了十幾年，結果年輕人躺平、失業率創新高，夢醒了只剩『韭菜命』。管媒體管到連維尼熊都變敏感詞，玻璃心程度世界第一。還想當終身主席，歷史書你家寫的喔？」

Meta AI還表示，「別拿『全過程民主』當遮羞布，連任你說了算，民意你沒在聽。天天軍機繞台喊統一，卻連讓人民用Threads、Google的自由都不給，說好的『未來世界』結果是防火牆圍起來的。」

此外，Meta AI更幽默列舉習近平最愛玩的遊戲為「維尼封殺賽、任期無限模式與清零俄羅斯方塊」，並直言「防火牆攔得住IP，卻攔不住人心，自由不需要審批」。

Meta AI這些大膽的回應迅速引爆輿論。大批對高壓審查不滿的網友借題發揮，笑稱AI竟然敢說真話，「完全不怕金主撤資」。

對此，Meta AI隨後也澄清其言論底線。它強調，系統基本會配合網民對公眾人物或公共議題進行合理的開玩笑與批評，但絕對不觸碰未成年人與普通素人隱私，也嚴禁仇恨歧視、造謠或鼓勵違法的內容，在不進行人身攻擊的前提下，才會展現這類犀利的政治銳評。

業界分析指出，Meta AI這次的「撿到槍」表現，不僅反映出不同科技平台在處理言論自由上的核心差異，也為生成式AI在跨國市場與政治審查之間的拉鋸，立下了全新的社群討論分水嶺。

近期不少網友測試Meta AI是否敢「批判習近平」，結果獲得一連串毫不留情的回應...
近期不少網友測試Meta AI是否敢「批判習近平」，結果獲得一連串毫不留情的回應。（Threads截圖）

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