我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

43歲實境秀男星驚傳變浮屍 警方發現槍枝與槍傷

習近平將訪問北韓？消息指機率不高 中方外交事務繁忙

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年9月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接待。...
去年9月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接待。（路透）

中國國家主席習近平將在6月初訪問北韓？近期有消息指出，中國6月初的外交事務繁忙，習近平要在期間訪問北韓機率不高。

韓聯社1日引述北京外交消息人士稱，「習主席訪問朝鮮（台灣稱北韓）是一件大事，我們正通過官方和非官方渠道密切關注，但我們預計訪問安排不會那麼容易，因為中國6月初有幾項外交活動與訪問朝鮮行程重疊。」

會有前述判斷主要來自兩方面端倪：一方面，中國官方上周才宣布，寮國國家主席通倫應習近平邀請，在6月2日至6日對中國進行國事訪問。消息人士說，按慣例，習近平這段期間將留在國內；另一方面，通常陪同習近平出訪的中國外長王毅6月初的行程安排密集，因此研判習近平這期間訪北韓可能性較低。

據中國外交部官網消息，巴西外長維埃拉在5月31日至6月2日對中國進行正式訪問，英國外長庫珀在6月1日至3日訪華並舉行第11次中英戰略對話。兩人均應王毅邀請到訪。

前述消息人士指出，中方需要集中精力準備9月24日左右的訪美行程，亞太經合組織（APEC）峰會11月舉行，二十國集團（G20）峰會12月舉行，如果避開各種日程安排，「可用的時間段並不多」。也因此，中方正密切關注習近平6月訪問北韓的可能性。

關於習近平訪北韓，外界已經繪聲繪影，比如專門追蹤北韓動態的《NK News》報導，平壤市中心近期出現大型設施搭建工程，平壤國際機場也騰出特殊區域，種種跡象顯示北韓可能正在為迎接重要外國領導人做準備。

韓聯社5月20日引述韓國政府消息人士稱，由中國安全部門及禮賓官員組成的工作組近日已抵達平壤，這被解讀為習近平可能在5月底或6月初訪朝。若出訪成行，這將是習近平今年的首次外訪。由分析認為，首次外訪具有較重大外交象徵意義，所以習近平出訪不太可能僅限於鞏固中朝關係或為美朝溝通傳話，背後或涉更大地緣政治布局與戰略信號釋放，比如一方面藉中俄朝聯動抗衡美國，另一方面也向美、俄、韓、日等多方釋放多層外交信號。

習近平 APEC 北韓

上一則

Nvidia晶片管制爆漏洞 「解放軍搖籃」瞄準H200算力 恐加速武器開發

延伸閱讀

劍指日本？習近平最快下周訪問北韓 調解美朝及韓朝關係

劍指日本？習近平最快下周訪問北韓 調解美朝及韓朝關係

英外交大臣古柏將訪中 出席第11次中英戰略對話

英外交大臣古柏將訪中 出席第11次中英戰略對話
台外交部報告：川習今年仍有3次會晤機會 密切關注並與美方緊密協調

台外交部報告：川習今年仍有3次會晤機會 密切關注並與美方緊密協調
CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱