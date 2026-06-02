北京瞭望／習近平《求是》刊文 全面鋪陳6大未來產業

中共 中央機關刊《求是》雜誌，6月1日出版第11期發表習近平 署名文章「前瞻布局和發展未來產業」，從中央到地方的大小官媒多以頭版頭條同步刊發。中共的未來產業敘事，提出已逾200天，這回大張旗鼓，對內是一次政治再動員，對外還有對美招手。

《求是》雜誌每期以習近平署名文章為頭題，已成慣例，這些文章多數據習近平在重要會議上的講話摘編，又多數與近期的重點工作相關。今次「前瞻布局和發展未來產業」一文，是習近平今年1月在中共中央政治局第24次集體學習會上的講話。

中共中央正式提出未來產業敘事，是在去年10月中共20屆四中全會上，那次會議主題是就十五五規畫提出中共中央建議決定，決議中提出量子科技、生物製造、氫能和核融合、腦機介面、具身智能、第六代移動通信等定為中國中國新的經濟增長點，而這六個領域就定為中國中國未來產業發展的主攻方向。

今年1月習近平的政治局集體學習講話，是為今年3月通過十五五規畫畫重點，現在6月公開這篇講話則算是規畫全面實施之際的再度政治動員。

文章刊出初步反應，是中國經濟界重新審視六大未來產業，正好6月第一個交易日股市開始翻炒未來產業概念股。既然未來產業敘事提出已逾200天，六大未來產業的畫定也沒有新變，中共黨刊刊文也得需要重新找重點，據習文這重點可以提煉出16字方針，即「頂層設計、舉國體制、企業主體、政策保駕」。

其中頂層設計不難理解，因這六大未來產業，就是由中共中央全會層級設計圈定；舉國體制，要留意說的是「新型舉國體制」，官方定義是「透過政府主導統籌並融合市場機制，凝聚全國資源與跨領域科研力量，集中力量突破『卡脖子』關鍵核心技術與重大工程的國家組織模式與運行機制」；企業主體，只要留意「國家隊」概念；政策保駕則不用解釋。

未來產業6月1日起發動宣傳戰，跳出習文，還要留意6月1日同步發出的另外兩篇文章，一篇是工業和信息化部部長李樂成，在中共中央機關報理論版，發表的「加快前瞻布局和發展未來產業」一文。那篇長文李部長除談到學習習文的體會，還主要講兩件事，一是中國中國未來產業的發展現狀，一是努力方向即現存問題，包括在原始創新能力有待加強、關鍵核心技術受制於人、創新生態需進一步完善、體制機制障礙有待破除等。

發展未來產業除了對內，還涉及對外。應特別留意的，是中共中央黨報的專門對外的「鐘聲」專欄，也配合習文，發表了一篇國際評論，題為「推動人工智能成為中美合作的新疆域」。這篇文章直接向美國招手，認定中國和美國能否在人工智能領域加強交流合作，既關乎推動人工智能技術升級與應用普及，也關乎有效應對隨之而來的風險挑戰。有關表述，可以視為重要新動向。