「南天門計畫」曝最新進展 央視公布多款空天裝備細節

「南天門計畫」動畫演示圖。（取材自央視軍事）

中國科幻航空IP「南天門計畫」再度引發關注。央視網近日公布多款核心空天裝備最新設定，包括「白帝」空天戰機、「鸞鳥」空天母艦、「玄女」無人制空戰機及「紫火」通用垂直起降平台等，引發熱議。雖然相關裝備目前仍屬概念設計，但其中融合高超聲速飛行、人工智慧、自適應變形及空天一體作戰等前沿科技理念，被視為未來航空航天發展的重要參考方向。

根據公開資料，「白帝」空天戰機具備全頻段隱身能力，可在有人與無人模式間自由切換，並採用可變翼結構，可實時調整氣動布局。

有「空天母艦」之稱的「鸞鳥」全長242公尺、翼展達684公尺，最大起飛重量達12萬噸，可搭載88架「玄女」戰機。

而「玄女」無人戰機可在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器。

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此外，「紫火」通用垂直起降平台預定巡航時速可達700至800公里，適應低重力、稀薄大氣等多種環境，可在危險區域執行救援。

央視網指出，「南天門計畫」是中國自主研發的航空主題科幻IP，其核心理念是建立由大型空天載機平台、空天戰機及戰術機甲組成的全球性綜合戰略防禦體系。今年初曝光的多款概念戰機，從氣動布局、動力系統到作戰方式，均有別於現代戰鬥機設計。

軍事專家王明志分析：「『南天門計畫』是面向未來的前瞻性創新構想。」他指出，該計畫將高超聲速飛行、空天雙模動力、超材料隱身、自適應飛行構型、無人集群協同、人工智慧決策以及定向能武器等前沿技術整合為完整體系。雖然許多技術尚未成熟，但其所描繪的未來空天作戰藍圖，正為全球航空航天科技發展提供更多想像空間。