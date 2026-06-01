我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市首批免費2歲托育班 明起開放申請

縮減車道、取消停車位…曼哈頓堅尼路改造 或因華埠激烈反對延後

「南天門計畫」曝最新進展 央視公布多款空天裝備細節

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「南天門計畫」動畫演示圖。（取材自央視軍事）
「南天門計畫」動畫演示圖。（取材自央視軍事）

中國科幻航空IP「南天門計畫」再度引發關注。央視網近日公布多款核心空天裝備最新設定，包括「白帝」空天戰機、「鸞鳥」空天母艦、「玄女」無人制空戰機及「紫火」通用垂直起降平台等，引發熱議。雖然相關裝備目前仍屬概念設計，但其中融合高超聲速飛行、人工智慧、自適應變形及空天一體作戰等前沿科技理念，被視為未來航空航天發展的重要參考方向。

根據公開資料，「白帝」空天戰機具備全頻段隱身能力，可在有人與無人模式間自由切換，並採用可變翼結構，可實時調整氣動布局。

有「空天母艦」之稱的「鸞鳥」全長242公尺、翼展達684公尺，最大起飛重量達12萬噸，可搭載88架「玄女」戰機。

而「玄女」無人戰機可在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器。

▲ 影片來源：Youtube平台＠CCTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此外，「紫火」通用垂直起降平台預定巡航時速可達700至800公里，適應低重力、稀薄大氣等多種環境，可在危險區域執行救援。

央視網指出，「南天門計畫」是中國自主研發的航空主題科幻IP，其核心理念是建立由大型空天載機平台、空天戰機及戰術機甲組成的全球性綜合戰略防禦體系。今年初曝光的多款概念戰機，從氣動布局、動力系統到作戰方式，均有別於現代戰鬥機設計。

軍事專家王明志分析：「『南天門計畫』是面向未來的前瞻性創新構想。」他指出，該計畫將高超聲速飛行、空天雙模動力、超材料隱身、自適應飛行構型、無人集群協同、人工智慧決策以及定向能武器等前沿技術整合為完整體系。雖然許多技術尚未成熟，但其所描繪的未來空天作戰藍圖，正為全球航空航天科技發展提供更多想像空間。

央視網發布視頻，曝光了「南天門計畫」最新進展，並公布多款空天裝備細節。圖為「白帝...
央視網發布視頻，曝光了「南天門計畫」最新進展，並公布多款空天裝備細節。圖為「白帝」空天戰機概念圖。（取材自央視）

上一則

中無人機精進「團滅」敵方 6.6毫秒決策、殺傷率100%

延伸閱讀

外媒稱解放軍2030年裝備6代機、超美10年 網友疑造謠

外媒稱解放軍2030年裝備6代機、超美10年 網友疑造謠
有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
中共警惕日本再軍事化 中專家指日本囤積軍火「滿足至少1年以上作戰」

中共警惕日本再軍事化 中專家指日本囤積軍火「滿足至少1年以上作戰」

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人