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在香會心虛？ 菲律賓防長繞後廚躲中方記者

中國新聞組／北京31日電
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跟著菲律賓國防部長從後廚繞行的武裝部隊總參謀長布勞納。(取材自玉淵譚天)
跟著菲律賓國防部長從後廚繞行的武裝部隊總參謀長布勞納。(取材自玉淵譚天)

中國與菲律賓在南海等爭議愈趨緊張，外界猜測中菲代表是否會在正於新加坡舉行的第23屆香格里拉對話場邊正面交鋒。不過隨著菲方一個動作，大家都猜錯了，中國官媒捕捉到菲國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）不僅沒要「巧遇」，還帶著武裝部隊總參謀長臨時繞道酒店後廚通道離場，只為避開守在常規出口的中國記者。這可把中國網民逗樂了，紛紛開酸菲防長連中國記者都怕，甚至怕到公然帶總參謀長「逃兵」，是國際笑話，嘲諷兩人「心虛到抱頭鼠竄」。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文指出，5月30日，在第23屆香格里拉對話會上，菲律賓國防部長鐵歐多洛為了避開中方記者的正常提問，選擇了一條不同尋常的路線，通過新加坡香格里拉酒店後廚通道繞道離開，與他一起「繞後廚」的還有菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）。

這一行為事後被菲律賓記者在社交媒體上發文，稱菲防帶著總參謀長「巧妙地」避開了等候的中國記者。

據玉淵譚天、環球時報和多家中媒報導，在香格里拉對話會這一國際多邊場合，菲防長的這個動作凸顯菲方在南海議題上的矛盾姿態與心虛，不敢直面中方關於南海主權、仁愛礁非法「坐灘」軍艦、勾結日本等域外勢力等核心問題的提問。

報導稱，中國記者在現場僅進行正常拍攝和提問，並未出現圍堵行為，但菲方不僅在入場時「層層設防」阻撓中國記者靠近，甚至有保鑣強行擠開記者。而菲媒炫耀「巧妙躲避」的行為是「掩耳盜鈴」，反襯其外交失儀與戰略短視。

菲防長帶著總參謀長「繞後廚」的行為被中媒曝光後，在中國網路上引來大量嘲諷，中國網民火力全開嘲諷「就這膽，還來香會嚷嚷南海？被中國記者問一句立馬鑽後廚溜，連面都不敢照」、「出席香會卻不敢接受採訪，無能」、「菲律賓真是又慫又愛玩，連中國記者他都怕」、「抱頭鼠竄」、「自己也知道沒理，做的事見不得光」、「後廚有老鼠？」、「心虛了」。

另據中央社報導，鐵歐多洛在香會場邊告訴路透記者，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平5月稍早舉行峰會，讓美中緊張關係有所緩和，菲律賓仍持續面臨來自中國的「嚴重威脅」，並稱「對於像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，我們別無選擇」。

對於中東戰爭導致供應短缺期間，中國曾提出向菲律賓提供肥料與燃料，鐵歐多洛認為，「那其實是種欺瞞手段」，中方始終未展現任何長期且真正的善意。

菲律賓國防部長鐵歐多洛。(美聯社)
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(美聯社)

新加坡 國防部

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