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全世界首次…神22帶回人工胚胎 探索「星際移民」可能性

中國新聞組╱北京31日電
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中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間...
中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間應用工程與技術中心）

中國神舟22號載人太空船已於29日晚順利返回地球。此次在天宮太空站進行的總重逾41公斤的23項科學實驗樣品，已連夜轉運送抵北京交付科學家展開後續研究；其中，「人工胚胎」實驗先前隨天舟十號貨運飛船運送至中國空間站，經過約20天的太空實驗，此次順利返回。這是世界首次在太空開展人類「人工胚胎」實驗，被認為是一場關乎人類太空生存與星際移民的生命探索實驗。

中新社報導，本次隨神舟22號太空船返回地球的生命科學類、材料類、燃燒類實驗樣品涉及23項實驗項目，包括九種生命實驗樣品、12種材料實驗樣品和兩種燃燒實驗樣品，總重量約41.14公斤。

中國空間站第十批空間科學實驗樣品交接儀式合影。（取材自中國科學院空間應用工程與技...
中國空間站第十批空間科學實驗樣品交接儀式合影。（取材自中國科學院空間應用工程與技術中心）

其中，生命類科學實驗樣品如人工胚胎、腦類器官等轉運至北京中國科學院空間應用中心後，該中心作為中國載人航天工程空間應用系統總體單位，對返回的實驗樣品狀態進行檢查確認，交付科學家開展後續研究。其餘材料類、燃燒類科學實驗樣品後續將隨神舟22號飛船返回艙運抵北京。

在生命科學領域，科學家將聚焦人工胚胎這一前沿領域，通過轉錄組測序、蛋白組學檢測等生物學分析，闡述太空環境對人類人工胚胎發育和幹細胞行為的影響，解析太空環境對人植入後胚胎發育的影響；多層面闡明太空環境影響胚胎發育的具體分子機制；闡明微重力環境對腎類器官發育及纖維化的調控機制；從蛋白穩態調控角度揭示失重性骨代謝平衡及心血管功能紊亂的分子機制；揭示太空輻射對癌症早期事件發生的影響機制。

中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間...
中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間應用工程與技術中心）

這些研究有望揭示生命在太空環境下的適應規律，為未來人類長期駐留太空及深空探測提供至關重要的生命健康理論依據。

在材料科學領域，新型鈦合金、高強韌鋼、弛豫鐵電單晶等材料類實驗樣品返回後，科學家將對太空樣品進行系統分析研究，為指導新型合金的性能優化及關鍵材料的地面製備提供技術支撐，助力其應用於航空航天、高端裝備製造、精密傳感與醫療超聲成像等領域。

此外，科學家對於返回的燃燒類實驗樣品燃燒器、碳煙採集板及採集蓋等開展研究，有望為地外納米材料火焰合成、新型能源系統開發、太空防火技術以及先進功能納米碳材料製備提供技術支持。

中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間...
中國空間站第十批空間科學實驗樣品隨神舟22號飛船順利返回。（取材自中國科學院空間應用工程與技術中心）

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