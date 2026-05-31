觀察站／中國推全球治理倡議 意在校正全球秩序

把地球管起來，讓全世界都能聽到我們的聲音」，這是1955年在中共 中央政治局會議上，毛澤東對新華社提出的工作指示。70年後，北京的雄心已不滿足於傳播中國的聲音，還要為人類發展指明方向。

5月28日，中共外長王毅 在紐約聯合國總部出席「全球治理之友小組」會議，宣布今秋中方將舉辦「雄安全球治理論壇」。這場會議和「全球治理之友小組」都是由中共發起，「全球治理倡議」則是中國國家主席習近平 2025年9月1日在上海合作組織天津峰會上首次提出。

何以要提出「全球治理倡議」？習近平解釋，當今冷戰思維、霸權主義、保護主義陰霾不散，世界進入新的動盪變革期，全球治理走到新的十字路口。提出此一倡議是希望同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

關於「全球治理倡議」，習近平提出五原則：奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。意圖針對現行由美國及其西方盟友所主導的國際秩序進行全方位「校正」。此後中共就積極向全球推銷其「全球治理倡議」，目前成員已達60餘國。

在28日會議上，就改革完善全球治理，王毅宣布中方提出的九大改革方向，包括：推動聯合國、安理會及維和行動改革增效；校正國際人權治理方向；建立人工智慧管理規則等等。值得注意的是，這九大改革不少內容完全體現中共的價值觀。

例如：「要摒棄人權高於主權的片面做法，明確由各國人民來判斷和改善本國人權」，很明顯是要挑戰西方傳統強調「天賦人權」的普世價值。言外之意是，中共為維護主權在西藏、新疆、香港甚至台灣，所採取的一切作為，無論如何戕傷人權各國都不應干涉也無權置喙。

至於要求加快推進世界銀行股權審議，盡早實現有意義的國際貨幣基金（IMF）份額占比調整，推動聯合國同亞洲基礎設施投資銀行加強對話等，毫無疑問正為提升中國在全球經濟事務的話語權與主導權。

而透過IMF「特別提款權」（SDR）的調整，更能強化人民幣的國際地位。

聯合國現有193個會員國，60餘國附和中國「全球治理倡議」，占比雖不到三分之一，且多為「全球南方」，卻已是一股不容小覷的勢力，尤其是在當前美國與其傳統盟友日益疏離的情況下。而今天中共之所以得以將其價值觀與治理模式推向全世界，不單與國力增長有關，也歸功於華盛頓的主動退出。

2017年9月19日，美國總統川普在其第一個任期於聯合國大會發言時說，「作為美國總統，我將永遠把美國放在第一位。」八年後，習近平就提出「全球治理倡議」。

美國日益強調自身利益優先，北京則精準抓住了國際權力真空的時間窗口。