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中國房地產巨頭萬科2025虧損擴大 管理層：困難依然很大

記者陳湘瑾／即時報導
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中國房地產巨頭萬科集團4月29日晚間公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團...
中國房地產巨頭萬科集團4月29日晚間公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團股份有限公司全部股權。（中新社）

中國房地產巨頭萬科虧損持續擴大，債務壓力持續升高，萬科坦言，公司目前面臨的困難仍然很大，將透過債務展期、出售資產及剝離非核心業務等方式化解風險，持續聚焦房地產主業發展。

界面新聞報導，萬科在深圳大梅沙29日召開2025年年度股東大會。從近一年走勢看，萬科股價整體偏弱，呈下降態勢。管理層在會上向股東表示歉意，並透露公司去年已制定市值管理制度，「當前，萬科面臨的困難依然很大。」

該公司管理層稱，估值修復無法一蹴而就，公司將拿出一整套化解風險的整體方案，推動整體盈利能力恢復到正常水平。

萬科2025年及2026年一季度均出現大額虧損，經營業績尚未實質性改善，債務流動性持續承壓。2025年實現營業收入下滑32.0%至2334.3億元（人民幣，下同），虧損擴大近八成至885.6億元。

銷售端，全年合約銷售金額1340.6億元，下降45.5%。房地產開發業務收入減少36.7%至1906.5億元，營收佔比達81.7%，也是總營收下滑主因；物業服務板塊則增長7.2%至355.2億元。

債務方面，截至年末，公司有息負債合計約3584.8億元，其中一年內到期的債務高達1605.6億元，佔比近45%。期末貨幣資金僅672.4億元，現金短債比低至0.42倍，償債缺口超過900億元。

2026年，償債壓力依舊突出。數據顯示，目前萬科境內債餘額188.83億元，今年下半年到期公開債規模合計101.2億元，兌付高峰在7月，達48.8億元，兌付壓力依舊很大。

對於接下來的償債安排，目前公司已在部分兌付安排下，完成22萬科MTN0004、22萬科MTN005等六檔公開債券的展期，針對6-7月集中到期的四隻公開債券，正在有序推進整體展期工作，採取統一方案、分債券同步表決的方式。

在資產處置方面，萬科全年完成大宗交易31宗，涵蓋辦公、商業、公寓、飯店等領域，合計簽約金額113億元，並退出冰雪業務板塊、聯手中信金石設立住房租賃基金，收購廈門泊寓院兒海灣社區項目，簽約26億元，取得長租公寓pre-REITs突破。

對於2026年，萬科董事長黃力平在會上表示，將繼續聚焦「化險與發展」，持續做好改革化險工作、堅決完成全年住房交付任務、持續優化公司治理體系。萬科仍強調將聚焦主業發展。2026年已啓動食品板塊、教育板塊等其他非主業的退出或剝離。

萬科集團日前公告，擬在深圳聯合產權交易所掛牌轉讓環山集團股份有限公司全部股權。在房市低迷、銷售與現金流下滑及債務壓力升溫下，萬科轉向回籠資金、聚焦本業，近年已陸續出售商辦、文旅等資產。此舉亦反映中國房企普遍啟動資產瘦身潮，透過處分非核心資產降低槓桿、緩解流動性壓力。

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