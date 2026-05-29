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卡尼稱加中關係「基礎性重置」 籲中速推動人民幣國際角色

記者張鈺琪／即時報導
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當地時間28日，加拿大總理卡尼在紐約經濟俱樂部的專題研討會中發表演講。（截自環球...
當地時間28日，加拿大總理卡尼在紐約經濟俱樂部的專題研討會中發表演講。（截自環球新聞影片）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）28日在紐約表示，今年1月訪問中國，實現加中「雙邊關係的基礎性重置」。他指出，在外交關係一度「破裂」、貿易關係「充滿緊張」後，加中關係需要重新調整；同時，中國作為新興大國，也應為全球國際貨幣和金融體系承擔更多責任，包括擴大人民幣的國際角色。

觀察者網引述加通社、路透等報導，卡尼在紐約經濟俱樂部發表演講時談及1月訪華之旅。他表示，訪華期間曾私下向中方表示，中國需要在全球貨幣與金融體系中扮演更積極角色。他說，中方需要在這件事上採取「更迅速、更深思熟慮的行動」，並稱「我們需要幫助他們擺脫邊緣地位」。

報導指，卡尼出身專業經濟學家，對人民幣國際化一向抱持較務實看法。2019年，時任英國央行行長的卡尼曾公開表示，雖然貨幣格局轉變通常遠落後於各國經濟體量變化，但他相信人民幣未來有望與美元一同成為全球儲備貨幣。

2024年，卡尼以彭博董事長身分首次訪華時，也曾談及人民幣國際化前景。他當時表示，要提升人民幣作為儲備貨幣的地位，擴大人民幣國際使用範圍將是重要因素之一。卡尼並稱，考量中國經濟崛起，若全球儲備貨幣體系能更豐富，並更準確反映中國經濟在全球經濟中的權重，對全球體系更有益。

卡尼訪華期間，中加兩國央行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為2000億人民幣，協議有效期五年，經雙方同意可展期。相關安排有助加強兩國金融合作，擴大中加間本幣使用，促進雙邊貿易和投資便利化，並維護金融穩定。

美媒指出，深化與中國等國合作，是卡尼政府推動加拿大降低對美國依賴的重要措施。目前加美貿易摩擦仍在持續，卡尼承諾，未來十年將加拿大面向其他市場的出口規模擴大一倍，並在過去一年簽署20多項經濟與安全協議。

報導稱，在美國總統川普威脅將加拿大併入美國成為「第51州」後，卡尼曾將加美關係形容為「必須糾正的弱點」，並指出美國已從根本上轉變其貿易方式，將關稅提高到大蕭條時期水平。今年1月，卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇演講時也曾批評「美國霸權」，稱與大國深度融合會造成「可被利用的脆弱性」，並呼籲中等強國協同行動。

不過，卡尼此次在紐約演講時，對美國態度轉趨緩和。他稱美國是「全球有史以來最具活力、韌性與創新力的國家」，並表示美國的立國價值觀「應繼續引領美國與世界的未來」。

卡尼表示，加拿大正在構建一張國際夥伴關係網絡，使加拿大成為一個「更強大、更具韌性、也更獨立」的國家。他強調，加拿大推動貿易夥伴多元化、降低對美國市場依賴，反而會讓加拿大成為美國更可靠的盟友。

卡尼指，隨著美國調整其商業關係，世界正經歷一場「斷裂」。在此背景下，美加若在鋁、汽車及關鍵礦產等特定領域深化合作，將鞏固兩國實力。他還引用川普競選口號稱，「強大的加拿大，將助力美國再次偉大」。

報導稱，就在卡尼於紐約演講之際，美國貿易官員正在墨西哥城與墨方就修訂「美加墨協定」（USMCA）磋商，本輪談判暫將加拿大排除在外。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）近日暗示，川普政府不太可能直接批准續簽，3國恐將開啟漫長的貿易談判。

貨幣 加拿大 卡尼

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