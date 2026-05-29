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歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足

中國新聞組／北京29日電
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歐盟本周五就對中國相關政策展開重要辯論，會上討論啟用新工具應對中國製造業「產能過剩」的「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）方案。中國學者表示，中方已在產業鏈供應鏈安全和應對域外長臂管轄等領域保留了必要的反制工具，呼籲歐盟不要走向貿易摩擦升級的歧途。德國經濟部長萊歇則在北京發出警告，要求歐盟針對中國出台的任何舉措，都不得損害歐洲對華出口業務。

據港媒南華早報援引消息人士報導稱，隨著歐洲內部對「去工業化」的擔憂不斷上升，歐盟領導層在當地時間5月29日舉行的一場關鍵辯論中將強化歐盟對華經濟立場，為今年晚些時候推出新一輪貿易和產業措施鋪路。27名歐盟委員會成員中的大多數包括歐盟委員會主席馮德萊恩在內，均支持對中國採取更為強硬的貿易和產業政策。

觀察者網引述復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純對此表示，面對歐洲日趨明顯的貿易保護主義傾向，中方始終保持克制態度，持續呼籲歐方審時度勢。事實上，中方已在產業鏈供應鏈安全和應對域外長臂管轄等領域出台措施，保留了必要的反制工具。中方始終認為，歐洲應通過強化內部創新來提升競爭力，而非依賴扭曲市場的貿易保護手段，各方應共同努力，避免走向貿易摩擦升級的歧途。

南華早報也提到，儘管各成員國在過去一年中始終猶豫不決，且涉華問題從未成為任何一次會議程中的首要議題，但歐盟近幾個月來一直在悄然升級對中國的行動。

對此，觀察者網引述正在中國訪問的德國經濟部長萊歇27日在北京發出警告，要求歐盟針對中國出台的任何舉措，都不得損害歐洲對華出口業務。

萊歇表示，作為出口型經濟體，德國當前主要有兩項訴求：採取合理舉措應對所謂「不公平競爭」，同時保障德國企業的商品出口渠道暢通。與中方會晤後，她說：「不只是隨我來訪的企業，德國數千家企業都依賴廣闊的中國市場開展出口業務。因此，在布魯塞爾，我們呼籲採取平衡策略，在推行有效保護措施的同時，保持出口市場的開放」。

彭博資訊稱，萊歇此次表態，正值本周五歐盟即將就對華相關政策展開重要辯論之際。會上擬討論啟用新工具應對所謂中國製造業「產能過剩」，而歐盟各成員國對此立場不一、分歧明顯。

歐盟 德國 供應鏈

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