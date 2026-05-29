歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足

歐盟 本周五就對中國相關政策展開重要辯論，會上討論啟用新工具應對中國製造業「產能過剩」的「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）方案。中國學者表示，中方已在產業鏈供應鏈 安全和應對域外長臂管轄等領域保留了必要的反制工具，呼籲歐盟不要走向貿易摩擦升級的歧途。德國 經濟部長萊歇則在北京發出警告，要求歐盟針對中國出台的任何舉措，都不得損害歐洲對華出口業務。

據港媒南華早報援引消息人士報導稱，隨著歐洲內部對「去工業化」的擔憂不斷上升，歐盟領導層在當地時間5月29日舉行的一場關鍵辯論中將強化歐盟對華經濟立場，為今年晚些時候推出新一輪貿易和產業措施鋪路。27名歐盟委員會成員中的大多數包括歐盟委員會主席馮德萊恩在內，均支持對中國採取更為強硬的貿易和產業政策。

觀察者網引述復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純對此表示，面對歐洲日趨明顯的貿易保護主義傾向，中方始終保持克制態度，持續呼籲歐方審時度勢。事實上，中方已在產業鏈供應鏈安全和應對域外長臂管轄等領域出台措施，保留了必要的反制工具。中方始終認為，歐洲應通過強化內部創新來提升競爭力，而非依賴扭曲市場的貿易保護手段，各方應共同努力，避免走向貿易摩擦升級的歧途。

南華早報也提到，儘管各成員國在過去一年中始終猶豫不決，且涉華問題從未成為任何一次會議程中的首要議題，但歐盟近幾個月來一直在悄然升級對中國的行動。

對此，觀察者網引述正在中國訪問的德國經濟部長萊歇27日在北京發出警告，要求歐盟針對中國出台的任何舉措，都不得損害歐洲對華出口業務。

萊歇表示，作為出口型經濟體，德國當前主要有兩項訴求：採取合理舉措應對所謂「不公平競爭」，同時保障德國企業的商品出口渠道暢通。與中方會晤後，她說：「不只是隨我來訪的企業，德國數千家企業都依賴廣闊的中國市場開展出口業務。因此，在布魯塞爾，我們呼籲採取平衡策略，在推行有效保護措施的同時，保持出口市場的開放」。

彭博資訊稱，萊歇此次表態，正值本周五歐盟即將就對華相關政策展開重要辯論之際。會上擬討論啟用新工具應對所謂中國製造業「產能過剩」，而歐盟各成員國對此立場不一、分歧明顯。