德經長會何立峰強調關注互利 會王文濤盼改善獲稀土渠道

中國國務院副總理何立峰27日在北京人民大會堂會見德國聯邦經濟和能源部部長萊歇及部分德國企業家代表。（新華社）

德國 經濟部長萊歇27日與中國副總理何立峰舉行會晤，萊歇表示，德國希望與中國建立「現代化夥伴關係」，她指出，曾長期推動德國經濟增長的中國，如今已成為德國「激烈的競爭對手」。萊歇還與中國商務部 長王文濤舉行會談，要求改善德國獲取中國礦產和稀土 資源的渠道。

據德國經濟部發布的聲明，萊歇在與何立峰會晤時強調，德國關注「平衡、互惠、互利的貿易關係」，同時也看重中國市場的巨大潛力。

萊歇與王文濤會晤時則強調，德國企業需要這些稀土等原材料，因為沒有它們，現代技術將難以實現；法廣報導，萊歇呼籲貿易夥伴間應保持公平對待，並進行開放且互信的交流。

在與美國的貿易爭端背景下，中國限制七種稀土及相關磁體產品的出口，對於以出口為導向的德國經濟而言，這種依賴關係十分敏感，因為歐洲企業同樣受到中國出口限制的影響。

萊歇還談及中國對德國的投資問題；她表示，中國投資受到歡迎，但必須具有長期性，並與創新相結合。柏林的「日報」（taz）表示：萊歇訪華肩負艱難的使命，萊歇在中國要求獲得稀土供應渠道及公平競爭，但雙方貿易關係已經失衡。

2025年，中德貿易額約2500億（歐元，下同，約2900億美元），中國重新超過美國，成為德國最大貿易夥伴。但與此同時，德國對華出口去年下降10%，而來自中國的進口則高達約1700億，貿易逆差持續擴大。

德國政府指出，這種失衡正在德國和歐洲內部引發「激烈討論」。目前約有5000家德國企業在華經營，但德國越來越擔心，中國不僅是市場，更正在成為直接產業競爭者。

自疫情時期以來，兩國貿易夥伴之間的力量關係已經發生逆轉。習近平的產業政策極其成功地推動那些曾由德國企業主導的行業發展。此後，德國企業迅速失去市場份額，被中國競爭對手取代。