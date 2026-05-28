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跳舞、疊衣、做三明治…武契奇訪浙看機器人：「這像22世紀」

中國新聞組／北京28日電
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塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇27日在浙江嘉興參...
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

正在中國訪問塞爾維亞總統武契奇27日到訪浙江嘉興，參觀敏實集團未來工廠，觀摩各種機器人應用場景，武契奇感嘆「這裡就像22世紀」；至於外界關切塞國有意引進中國殲10C戰機，武契奇說，「如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。」

綜合本報系聯合報、中新網、錢江晚報等媒體報導，塞爾維亞總統武契奇到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入了解人形機器人等創新領域的發展。

敏實集團創辦於1992年，全球擁有78家工廠和辦事處，其生產的汽車外飾件和車身結構件服務80多個汽車品牌，目前，企業產品已從汽車零部件研發、製造，深入到達應用場景階段的人形機器人。據報導，敏實集團2018年在塞爾維亞洛茲尼察投下歐洲第一個項目，如今已在當地建起10家工廠。

人形機器人27日演繹塞爾維亞音樂和傳統舞蹈，吸引塞爾維亞總統武契奇等人。(中新社...
人形機器人27日演繹塞爾維亞音樂和傳統舞蹈，吸引塞爾維亞總統武契奇等人。(中新社記者)

敏實集團向武契奇展示大批靈活跳舞的機器人；據悉，今年2月，武契奇在貝爾格萊德中國文化中心觀看機器人展演，機器人向他握手問好，他在社交媒體幽默寫道：「握手很用力，背心很合身，現在只差學會科洛舞了。」今天機器人真的學會科洛舞步。

現場機器人做三明治、疊衣服、寫毛筆字、賣爆米花，生產線上衝切鋁條、搬運物流箱，各顯神通；武契奇表示，在這裡看到生活中的一切都有創新的、智能的解決方案，感嘆「這裡就像22世紀」。

報導指出，當天舉行塞爾維亞投資交流會，其中四家中資企業聚焦於高科技、汽車零部件和先進製造業，簽下總投資超9億歐元（約10.45億美元）的協議。其中敏實連簽兩項，創造800個崗位。

此外，據「今日俄羅斯RT」報導，武契奇接受媒體採訪時談及中塞軍事技術合作，「我不想討論會談的細節，但如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。中國的發展速度令人難以置信，它還擁有我們目前無法負擔的先進武器。」

武契奇並指出，中國是可靠的夥伴；對塞爾維亞而言，它是朋友，也是所有希望遵循國際法、「聯合國憲章」和聯合國決議的國家的夥伴。

26日武契奇在清華大學演講時，提及1999年北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館的沉痛歷史。武契奇說，不要將當今的和平穩定以及中國這片土地上前所未有的美好生活視為理所當然，中國已向世界證明，國際格局並非一成不變，「我對中國的崛起充滿敬意」。

塞爾維亞總統武契奇27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入瞭解人形機器人等創新...
塞爾維亞總統武契奇27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入瞭解人形機器人等創新領域的發展。（新華社）

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