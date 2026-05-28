武契奇夫人上海「買買買」 1小時買3套西服、1件旗袍

塞爾維亞總統夫人到上海南外灘輕紡面料市場訂製西服。（取材自瀟湘晨報）

陪同塞爾維亞總統武契奇來華國事訪問的總統夫人塔瑪拉，27日到上海南外灘輕紡面料市場開啟「買買買」模式；據報導，塔瑪拉不到一小時的時間內就買了三套西服和一件旗袍。

瀟湘晨報報導，市場內一家名為Tina Suit Custom的店鋪店長褚學紅表示，塔瑪拉在店內訂製一套深藍色西裝裙，並點名要用中國國產羊毛。

據褚學紅表示，當天上午9時30分左右，自己剛打掃完店裡的衛生，塔瑪拉一行人像「逛街一樣」到店門口，一眼相中一套深藍色西裝裙，於是便進店試衣。

塞爾維亞總統夫人試衣。（取材自瀟湘晨報）

整個試衣過程很短暫，試衣後塔瑪拉表示自己很喜歡這套西裝裙，還用手機拍了照片。隨後雙方開始討論西服訂製的諸多細節，塔瑪拉提出能否在5月28日就製作出來，褚學紅表示自己將安排店內的三名師傅加急製作，預計5月28日下午1時前送至塔瑪拉下榻的酒店。

褚學紅表示，這套西服日常價格為2800多元（人民幣，下同，約413美元），她本來想免費為總統夫人訂製，但塔瑪拉一行人拒絕，表示「一定要收錢」；雖然事先已經知道會有總統夫人要來，但褚學紅仍然被現場的大陣仗嚇到了，「當時腦袋懵懵的，非常緊張」。最終這套西裝裙以1500元的優惠價格成交。

據悉，鄰近外灘與豫園商圈的南外灘輕紡面料市場，一共有1萬多平方米，有280家店鋪。

從旗袍、西裝、禮服到日常的穿搭，這裡以訂製消費為主，部分的商鋪也會售賣成衣，種類非常齊全。幾乎每一家店鋪門口都掛著醒目的英文招牌，整個市場已經形成了比較成熟的國際化服務業態。