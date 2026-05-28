南部戰區發聲…荷蘭軍艦闖西沙群島 遭中驅離 籲停止挑釁

南部戰區微信公眾號27日消息，中國解放軍 南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦27日非法侵闖中國西沙群島，多次升空艦載直升機侵入中國領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。荷方行徑嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定，極易引發誤解誤判；正告荷方立即停止侵權挑釁行徑。

觀察者網軍事評論員介紹說，F-804 De Ruyter「德·魯伊特」號是荷蘭七省級護衛艦的三號艦，該級艦和德國薩克森級護衛艦都脫胎於德國-荷蘭-西班牙三國共同護衛艦計畫，並與薩克森級一樣擁有隱身外型設計，配備9600-M APAR相控陣雷達系統，由四面較小的固定式陣列天線構成。

「德·魯伊特」號於2002年4月13日下水，2004年4月22日服役，已有20多年。不過，「德·魯伊特」號也經過多次改進，目前已具備發射戰斧導彈的能力。2025年3月12日，「德·魯伊特」號在美國諾福克海岸附近發射了一枚戰斧導彈，成為首艘完成此舉的荷蘭艦艇。

今年2月，荷蘭國防部 宣布，「德·魯伊特」號將於4月中旬進行為期五個月的印太航程，目標是加強與該地區國家的聯繫。該艦在此期間將停靠多個港口，還將與多個夥伴國舉行演習。

5月6日，該艦進入本次航行在亞太地區的第一站——印度科欽港。次日，還與一艘印度海軍艦艇進行了航行演習。

兩年前，同級艦F803 Tromp也進行類似的印太航行，荷蘭國防部計劃每兩年進行一次此類訪問。