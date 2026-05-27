伊朗濃縮鈾送中國？北京未否認 回應耐人尋味

阿拉伯電視台報導伊朗有意將濃縮鈾送到中國，中國外交部則未否認。圖為伊朗的核反應爐。（美聯社）

沙烏地阿拉伯 的阿拉伯衛星電視台(Al Arabiya)26日引述「高層消息人士」報導稱，伊朗 在持續進行的談判中，要求將其高度濃縮鈾轉移至中國。報導也補充說，伊朗願意把這批高度濃縮鈾移出本國領土；表面上看，這似乎可以被解讀為朝降溫與妥協邁出一步。

北京外交部發言人毛寧26日主持例行記者會。彭博社記者提問，阿拉伯衛星電視台在社群平台上發布帖文，引述匿名消息來源稱，伊朗在與美國達成結束戰爭的協議之前，正尋求中方的保證。請問，伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國？倘若相關報導屬實，中方是否願意接收？

毛寧表示，「自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。我們將繼續秉持習近平 主席四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。」

關於伊朗核問題，毛寧強調，「我們一貫支持透過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，透過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。我們也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定。」

毛寧並未否認記者提問，增添想像空間。不過，若將鈾從伊朗運往中國，美國及其盟友未必會把這視為完整或可靠的解決方案。問題不只是這批材料實際存放在哪裡，而是涉及查核、控制、透明度，以及雙方之間能否建立長期信任。一旦信任的圈子被打破，不信任的圈子就會迅速取而代之，而這股力量有時甚至會同樣強大，甚至更強大。

在這種環境下，每一次讓步都會被置於戰略層面來看待。各方不只擔心自身安全，也會在意對手未來是否可能在政治、軍事或經濟上取得優勢。因此，談判變得更加複雜，雙方都試圖保留籌碼，同時避免對方強化自身位置。

川普25日貼文重申對伊朗核問題立場，川普寫道：「這些濃縮鈾將立即交給美國運回國內銷毀，或者更理想的情況是，與伊朗協調合作下就地銷毀，或在其他可接受地點處理，並由原子能委員會或相應機構見證完整過程。」

這番言論凸顯川普對伊朗參與濃縮處置過程採取開放態度。

川普25日出席在華府近郊阿靈頓國家公墓舉行的國殤日紀念活動致詞時重申，不能讓伊朗擁有核武。