稀土暫停輸日4個月 中國外交部：遏日本擁核

中國外交部發言人毛寧。(美聯社)

中國已暫停向日本 出口部分稀土 產品四個月。中國外交部發言人毛寧25日被問及此事是否與中日在台灣問題上的爭議有關時表示，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。

澎湃新聞報導，中國外交部25日舉行例行記者會，有媒體提問，根據中國海關數據，中國已暫停向日本出口部分稀土產品四個月，這是否與中日在台灣問題上的爭議有關。

毛寧回應，具體情況建議向中方主管部門了解。她並稱，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。

路透此前引述中國海關數據報導，自去年12月以來，中國已基本停止對日本出口鏑、鋱、氧化釔等重稀土，晶片製造所需的關鍵金屬鎵出口也幾乎全面暫停，僅有極少量氧化釔維持零星出貨。

另據中國海關總署5月20日發布數據，中國4月稀土磁鐵出口總量為5126.3噸，月減2.1%，但年增94.8%。具體到對日出口，4月中國對日本出口量月增2.5%，但僅部分抵消3月17.3%的跌幅。

此外，金融時報報導稱，中美元首會晤談及日本及其再軍事化問題，兩周前，美國總統川普在與日本首相高市早苗通話中支持日方立場。媒體詢問，中美元首會晤中對日本問題有何表態，關注點又是什麼。

毛寧表示，關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息，你提到的報導內容與中方掌握的情況不符。對於中日關係，中方的立場是明確的。