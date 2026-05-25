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歐盟5國籲強化貿易工具 被視為劍指中國產能過剩

記者張鈺琪／即時報導
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歐盟執委會在比利時布魯塞爾的總部。（路透）
歐盟執委會在比利時布魯塞爾的總部。（路透）

據觀察者網引述《金融時報》與《南華早報》報導，歐盟四大經濟體西班牙、法國、義大利、荷蘭，與立陶宛共同制定一份聯合文件，敦促歐盟採取更嚴格的貿易措施，以保護歐洲工業免受「不公平貿易行為抬頭」影響。報導稱，雖然文件未直接點名中國，但內容被視為要求歐盟對中國產品採取更強硬貿易措施。

報導指，這份文件出爐之際，正值歐盟委員會準備於29日就如何應對中國舉行關鍵會議。隨著成員國政府和產業界對中國競爭的不滿加劇，會議將試圖制定新的對華政策路線。

報導稱，歐盟5國在文件中並未具體點名中國，但指責歐盟部分主要貿易夥伴「正在設置新的貿易壁壘，或加劇系統性、結構性工業產能過剩」。文件稱，相關情況已對歐洲工業產生直接影響，2019年至2025年間，歐洲工業失去100萬個工作機會。

文件提議，歐盟應加快並提高對進口產品加徵關稅，同時加強打擊規避關稅行為。歐盟5國稱，有企業正透過利用第3國或在歐盟內部建立據點來規避稅收，並點名美國生物燃料和印尼鋼鐵案例，主張收緊本地含量規則、加強防範。

文件指，歐盟委員會應探索對具體公司、而非只針對產品或國家加徵額外關稅，並增聘官員處理來自產業界的大量積壓投訴。

文件並指，歐盟應建立新的「韌性工具」，當歐洲某一領域供應來源集中度超過特定門檻時，即可啟動配額或加徵額外關稅，且該工具適用於所有貿易夥伴。

不久前，歐盟決定對超過特定配額的鋼材徵收50%關稅。外媒稱，此舉劍指中國，但也引發烏克蘭和英國等盟友不滿。去年，歐盟鋼鐵產品主要供應國包括土耳其、南韓、印尼、中國、印度和烏克蘭。

值得注意的是，雖然歐盟5國文件未提及中國，但《金融時報》和《南華早報》均認為，這是在敦促歐盟對中國產品採取更強硬貿易措施。報導稱，歐盟官員近年頻繁指稱中國出口存在所謂「產能過剩」，目前歐盟貿易保護措施已達近20年高點。

中方則多次駁斥所謂「產能過剩」說法，稱其本質是有關國家擔心自身競爭力和市場占有率，試圖以此為藉口推動保護主義措施。

《金融時報》指出，這份文件也反映歐盟內部情緒變化。過去，歐盟對是否應對中國商品出口增加採取更對抗性態度一直存在分歧。報導稱，2025年歐盟對中國貿易逆差達3600億歐元。

報導並稱，西班牙過去一直爭取中國投資，荷蘭則處於中美經濟安全問題的風口浪尖；作為歐盟最大經濟體，德國在制定對華政策中扮演主導角色，但其立場尚未確定。法國則長期呼籲採取更嚴厲措施，法國總統馬克宏近日建議仿效美國「301條款」工具，對採取「不合理、不正當或歧視性做法」的國家加徵關稅。

法國對外貿易和吸引力部長級代表福里西耶近日受訪時，也重提中國「產能過剩」問題，稱歐盟應停止「天真」，但同時表示支持透過談判與中國解決問題。

《南華早報》則報導，中方已對歐盟一連串針對性行動感到不滿，並警告將在多個領域採取反制措施。報導披露，在中歐貿易摩擦升溫之際，中方官員計畫6月底訪問布魯塞爾，與歐盟官員舉行關鍵談判。

歐盟 義大利 立陶宛

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