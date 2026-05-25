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山西煤礦瓦斯爆炸事故 金正恩向習近平致電慰問

記者張鈺琪／即時報導
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圖為24日，中國國家礦山應急救援山西華陽隊隊員進入礦井，準備進行搜救。（新華社）
圖為24日，中國國家礦山應急救援山西華陽隊隊員進入礦井，準備進行搜救。（新華社）

北韓領導人金正恩24日針對中國山西煤礦瓦斯爆炸事故，向中國總書記、中國國家主席習近平致慰問電。

陸媒報導，山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故。事故發生時，共有247人在井下作業。但中國官方在23日晚間10點30分通報事故造成82人死亡、2人失聯、128人受傷，至截稿即未再更新傷亡數據。

據朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩就中國山西省一座煤礦瓦斯爆炸事故，向中國國家主席習近平致慰問電。金正恩在慰問電中表示，驚悉中國山西省一座煤礦發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡，他向習近平、中國共產黨、中國政府和人民，以及遇難者家屬表示誠摯慰問。

金正恩並表示，衷心希望在以習近平總書記同志為核心的中國共產黨和中國政府領導下，中國人民早日克服事故影響，遇難者家屬走出悲痛、恢復穩定生活。

報導指，面向北韓居民的勞動黨機關報《勞動新聞》也在頭版刊登慰問電全文。與金正恩此前向俄羅斯總統普亭發送的慰問電相比，此次慰問電未提及強調兩國民眾間紐帶與共鳴的相關表述。

除北韓外，過去2天也有多國領導人相繼發文或致電慰問。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭23日向習近平致慰問電。

韓聯社報導，南韓總統李在明24日在社群平台X以中韓雙語發文表示，驚悉中國山西省煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，令人深感痛心和悲傷。他希望在中國政府和有關部門努力下，事故能盡快得到妥善處置，並向事故遇難者表示哀悼，祝願所有傷者早日康復。

另據日經中文網報導，日本首相高市早苗23日也以日文、英文和中文在X發文，就中國山西省煤礦瓦斯爆炸事故表達慰問。她表示，對事故造成重大災害「深感悲痛」，謹對遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬致以哀思，同時向受災民眾致以衷心慰問。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，印度總理莫迪23日晚間也在X上以中文發文，向習近平和中國人民致以深切哀悼和誠摯慰問，並表示「願遇難者家屬獲得力量，度過這一艱難時刻」。

報導指，在雙邊關係遇冷的背景下，高市早苗和莫迪的慰問，被部分中國網民解讀為「別有用心」或「陰陽怪氣」，甚至質疑是在「炒作中國的事故、幸災樂禍」。

金正恩 習近平 北韓

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