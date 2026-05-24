外媒稱解放軍2030年裝備6代機、超美10年 網友疑造謠

中國殲50第6代戰機曾在2025年曝光。圖為殲50。（取材自微信「樞密院十號」）

中國殲50第六代戰機曾在2025年曝光。「軍事觀察雜誌」分析稱，解放軍 預計會在2030年成為世界上第一個裝備第六代戰機的軍隊。美軍則預計要到2040年才能部署。不過中國軍事評論員魏東旭認為，應該是不止一個型號。

殲50戰鬥機是中國正在研發的第六代隱身戰鬥機，由中國航空工業集團瀋陽飛機工業集團（瀋飛）研發，是中共 空軍的第二款第六代戰機原型。

央視新聞報導，軍事評論員魏東旭表示，現在中國進行測試的第六代戰機，應該是不止一個型號，技術狀態非常穩定。現在應該頻繁試飛，一旦定型之後有多個型號同步生產，換裝的速度是比較快的。

魏東旭進一步指出，第六代戰機具備超強的隱身能力，除了中國，誰也看不到。還可以和更為先進的隱身無人機聯合作戰。會成為智慧化、信息化空中作戰的關鍵點。

美國空軍參謀長阿爾文（Gen. David Allvin）曾在2025年9月22日宣布，美國空軍的首架第六代戰機F-47目前正由波音 公司製造，預計將於2028年首飛。

當天，波音防務在社交媒體上發布美國空軍最新六代戰機專案F-47的相關影片，並附文稱新一代技術將確保該款戰機「主宰天空數十載」。不過影片遭到群嘲，網友紛紛表示「AI渲染做得不錯」。有評論稱，這兩段粗製濫造的AI影片「差不多是高中PPT的水準」。還有人批評波音「PPT造機」，「永遠在畫餅，從未真落地」。

實際上，該動畫並未展示F-47戰機飛行和作戰的模擬場景，僅是將先前已公布的圖片做了動態處理。

「軍事觀察雜誌」看好解放軍軍力發展，引發中國網友討論，有人直呼「為了永遠遙遙領先，應該是18代機」，但也有人質疑「軍事觀察雜誌」的背景，認為是在造謠。據了解，「軍事觀察雜誌」於2017年創辦，創辦人為英國人，總部在南韓，使用英文寫作。然而，「軍事觀察雜誌」報導立場及內容往往偏向中俄，美國及西方主流軍事界普遍認為它是宣傳工具，用英文寫作是為了吸引西方讀者，並替自己貼上「美國媒體」或「西方權威智庫」的標籤，為大內宣提供素材。