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中日關係在APEC破冰？日經產大臣主動對話中商務部長

記者黃雅慧／綜合報導
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日本經產大臣赤澤亮正（右）22日參加蘇州市召開的年度亞太經合會（APEC）貿易部...
日本經產大臣赤澤亮正（右）22日參加蘇州市召開的年度亞太經合會（APEC）貿易部長會議。（路透）

中日關係緊張，外界關注在亞太經合組織（APEC）外貿部長會上，中日官員會否接觸，在蘇州出席APEC貿易部長會議的日本經濟產業大臣赤澤亮正23日表示，在22日舉行的APEC晚宴上主動與中國商務部長王文濤簡短站立交談，但未透露對話細節。而兩人並未有正式雙邊會談。

日媒共同社報導，日本首相高市早苗去年11月在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」以來，日中政治經濟交流陷入停滯。本次也未能實現真正意義上的部長級對話。赤澤在會議首日22日對媒體表示，「若有機會，願（與王部長）就各種話題展開討論。」

報導稱，赤澤表示，在本次會議上已要求出口國方面糾正對稀土隨意實施出口管制的做法。這被認為意指中國。此前中日兩國關係惡化，中方呼籲民眾避免赴日旅行，並宣布加強對軍民兩用物項的出口管制。對純電動汽車（EV）和半導體製造不可或缺的稀土被認為也包括在內。

法國國際廣播電台報導稱，與赤澤一同出席為期兩天會議的日本外務副大臣堀井岩表示，22日晚宴後，他在遊船上與王文濤交談過。

另外，我方派出了行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮參加蘇州會議，但據日方官員透露，赤澤和堀井均未與楊珍妮聯繫。

日本內閣府特命擔當大臣黃川田仁志在5月中旬出席在上海舉行的亞太經合組織婦女與經濟論壇，日方官員透露，黃川田並未與中方進行任何接觸。

中國是今年的APEC輪值主席國，11月將在廣東省深圳市舉行峰會。日方關注高市早苗能否中國國家主席習近平進行首腦會談，部長層面的接觸將成為試金石。

APEC 商務部 日本

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