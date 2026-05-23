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王文濤會美副貿易代表 籲盡快敲定中美經貿磋商成果細節

中國新聞中心／即時報導
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中國商務部部長王文濤21日在蘇州會見美國副貿易代表史威澤一行時表示，雙方工作層要...
中國商務部部長王文濤21日在蘇州會見美國副貿易代表史威澤一行時表示，雙方工作層要按照兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實。（取材自中國商務部網站）

中國商務部部長王文濤21日在蘇州會見來華出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會的美國副貿易代表史威澤一行。雙方就中美經貿關系交換意見。王文濤表示，雙方工作層要按照兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實。

2026年APEC貿易部長會議5月22至23日在蘇州舉行。據中國商務部官網23日發布的新聞稿，王文濤在會見史威澤一行時表示，中美兩國元首上周在北京舉行歷史性會晤，共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，肯定中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。雙方工作層要按照兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實。中方願與美方一道，加強溝通，拓展合作，在經貿成果方面「做加法」，為建設性戰略穩定關系作出更多貢獻。

史威澤表示，川普總統訪華是一次非常成功的訪問。雙方正就經貿成果具體細節進行密集磋商，期待盡快達成一致。美方願與中方共同落實好兩國元首共識，發揮美中政府間貿易理事會作用，加強對話，管控分歧，推動雙邊經貿關系保持持續穩定。

中國商務部本月16日曾公布中美经贸磋商初步成果，主要包括：

一、雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。

二、雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。

三、雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。

四、雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。

五、雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。

中國商務部當時的新聞稿稱，目前雙方仍在就有關成果的細節進行磋商。雙方經貿團隊將按照兩國元首確定的共識方向，盡快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

商務部 APEC 關稅

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