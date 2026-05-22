日駐中大使：盡力促成習近平與高市早苗於APEC舉行會談

日駐中金杉憲治稱盡最大努力促成日中首腦在今年APEC領袖會議上舉行會談。圖為去年10月底釜山中日峰會上，日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平會面。（路透資料照片）

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京的日本大使官邸接受共同社專訪。他指出，要改善當前的日中關係，「首腦會談非常重要」，強調將為了在11月於廣東省深圳召開的亞太經合組織（APEC ）首腦會議之際促成日中首腦會談，「盡最大努力」。

報導稱，日中關係在去年11月日本首相高市早苗 作出「台灣有事」相關國會答辯後惡化。日本政府希望把高市與中國國家主席習近平 的直接會談作為打破僵局的突破口，但也稱他對實現首腦會談「無法樂觀」，認為雙邊關係處於極為嚴峻的狀態。

關於力求舉行首腦會談的理由，金杉憲治指出：「在中國，（先要）舉行首腦會談，然後這一信號傳遞到全國各個角落，從而產生積極影響。」他表示，將利用日本經濟產業相赤澤亮正等出席的、直至23日在江蘇省舉行的APEC貿易部長會議，以及9月的聯合國大會等。

對於中國政府批評高市政權推進的防衛力強化措施是「新型軍國主義」，金杉憲治分析說：「中國的這種敘事並未被第三國採納。」他還說明稱：「日本現在的安全保障政策不是從高市首相就任之後開始的，而是十餘年來歷屆內閣積累的結果。」

報導稱，金杉憲治希望就日方的這種立場同中方溝通並尋求理解，但也吐露心聲說：「著眼於此的對話確實沒有開展起來，令人著急。」

金杉憲治就日中關係指，在中國，有超過1萬家日企在3萬多個經營場所開展活動，近10萬名日僑在此生活，經濟、文化等多層面的交流長期持續。他表示，兩國關係惡化「會成為地區的不穩定因素」，強調了改善關係的重要性。