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川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

中國新聞組／北京21日電
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中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行...
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

美中元首日前在北京舉行「川習會」，期間多段關於中方國宴女服務生的影片在社群平台瘋傳。部分網民透過畫面質疑，部分女侍在合身制服下呈現「胸型異常不對稱」，出現反常的高低差與不自然隆起，懷疑可能在胸口藏有無線監聽等竊聽裝備，藉由貼近美方賓客的機會蒐集情報。目前白宮與北京官方均未對此發表評論。

綜合媒體報導，X平台推主「China pulse」發文指稱，中方在招待川普的國宴中，一批服務生成了全場焦點。然而畫面卻引起網友質疑其胸型呈有稜有角的形狀，疑似在衣下藏匿設備，以便在端茶倒水時攔截美方官員交談內容。川普的隨行團隊對此則嚴格執行反情報機制，包括使用拋棄式手機，且原則上絕不飲用、食用任何非美方親自準備的食物與水源，以防範情資監控。

國宴中站在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（左）身後的女服務生被發現制服下出現不...
國宴中站在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（左）身後的女服務生被發現制服下出現不自然隆起。（截圖自Ｘ平台）

此外，X平台流傳的現場側拍影片顯示，一名女服務生在國宴期間，全程站在白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）後方，以銳利眼神觀察美方官員，且手部動作頻繁，不時觸摸耳朵與下巴。隨後X帳號「Fengyi1811」對該名女服務生進行起底，並公布其身穿中國解放軍軍服的照片，指稱兩者容貌幾乎完全吻合，不過相關照片的真偽目前無法獲得第三方獨立查證。

海外時事評論員蔡慎坤對此分析，能在元首級國宴這種場合活動的人員「都不簡單」，或多或少都肩負著特殊使命。部分網友也附和認為，這些服務人員是受過專業訓練的國安特工。針對此傳聞，目前相關人員的真實身分尚未獲獨立查證，美中雙方官方亦未對此社群影片發表任何評論。

網友懷疑女服務生制服下藏有竊聽裝備。（截圖自Ｘ平台）
網友懷疑女服務生制服下藏有竊聽裝備。（截圖自Ｘ平台）

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