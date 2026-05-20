俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

5月20日上午，俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 19日抵達中國訪問前數小時先發表影像談話，宣稱兩國關係已達到「前所未有的高度」，合作建立在「平等基礎」之上。然而，普亭此次訪中緊接在美國總統川普 與中國國家主席習近平舉行峰會數日後，也凸顯出俄中關係日益失衡。

華盛頓郵報報導，儘管俄中長期以來都是對抗美國的盟友，但同時也是彼此戒備的鄰國。西方官員與專家指出，中國在全球舞台上的經濟與政治實力持續擴張；相較之下，自從普亭2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯如今正處於最脆弱的時刻之一，經濟持續疲弱，制裁壓力也讓莫斯科更加依賴北京。同時，雙方關係表面之下也存在不信任，俄國國內甚至至少還有一起疑似涉中的間諜案正在發酵。

俄羅斯4年前曾高調宣稱與中國建立「無上限友誼」，試圖挑戰美國霸權並打造新的多極世界秩序，但如今卻越來越顯示莫斯科處於劣勢。川普與普亭兩位領導全球最大核武強國的領袖接連訪中，更突顯習近平如今才是真正不容忽視、各國爭相拉攏的強勢玩家，普亭則成了俄中關係中的「次要夥伴」。

在中國東北城市哈爾濱一場主打俄中經濟合作的貿易展上，俄羅斯副總理、同時也是普亭遠東特使的特魯特涅夫（Yury Trutnev）難掩失落感。他向記者表示：「當我看到我們只有蜂蜜和螃蟹，而我們的朋友卻有無人機和機器人時，我必須承認，我有點難過。」

同時，俄羅斯高度依賴中國購買俄國能源，以及提供支撐烏克蘭戰爭所需的中國零組件。隨著戰爭進入第5年，俄軍攻勢已基本停滯，部分地區甚至失去部分控制區域，傷亡人數則持續增加。俄國民眾對經濟狀況與新的網路限制措施也日益不滿，對戰爭也越來越疲憊。俄羅斯官方民調機構VCIOM公布的數據顯示，普亭支持率已降至烏克蘭戰爭爆發以來最低點。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Eurasia Russia Center）主任加布耶夫（Alexander Gabuev）表示：「中國是唯一能無視對俄制裁的國家，因為他們能透過稀土與磁鐵供應對美國施加影響力。習近平在這段關係中，以及整體而言，都處於非常強勢的位置。」

專家與一名烏克蘭官員指出，雖然制裁迫使俄羅斯轉向中國取得重要武器零件，但中國同時也已成為烏克蘭無人機產業的重要供應來源，並在過去一年協助推動烏克蘭大幅提升無人機產量。此外，自西方進一步打擊俄羅斯石油產業後，俄國也更加依賴中國增加能源採購。

另外，一些俄羅斯人士對本國明顯落後中國的科技能力感到挫折，而制裁與戰爭更進一步加劇這種差距。西方官員與專家指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部許多人其實對中國高度不信任。部分俄羅斯菁英人士則開始擔心，俄國對中國的依賴愈來愈深。

曾任克里姆林宮律師、近來公開批評普亭政權的雷梅斯洛（Ilya Remeslo）表示：「中國不是朋友，也不是盟友，而是普亭的上級夥伴。」他指出，「中國正同時向烏克蘭與俄羅斯出售無人機與零組件，並從這場戰爭中獲利」，同時逼迫俄羅斯接受遠低於歐洲時期的天然氣價格。

普亭目前淡化對中國依賴的擔憂，轉而強調與習近平的夥伴關係。然而，雷梅斯洛表示：「普亭已經沒有迴旋空間。中國正把俄羅斯維持在次要夥伴的位置。只要戰爭持續，這種依賴就會愈來愈嚴重。」