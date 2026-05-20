我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭邀習近平明年訪俄羅斯 稱「親愛的朋友、一日不見如隔三秋」

白宮簡報室變2028接班人試煉場 川普公開測試魯比歐與范斯人氣

普亭邀習近平明年訪俄羅斯 稱「親愛的朋友、一日不見如隔三秋」

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭20日上午在人民大會堂出席與大陸國家主席習近平的雙邊會面。 （美聯...
俄羅斯總統普亭20日上午在人民大會堂出席與大陸國家主席習近平的雙邊會面。 （美聯社）

俄羅斯總統普亭19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問，20日上午與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談。普亭在會上引用中國成語「一日不見，如隔三秋」。同時，他指出，俄中關係正處於前所未有的水準，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。

俄羅斯衛星通訊社指出，普亭在與習近平會談時稱，「尊敬的習近平主席，我親愛的朋友，我想我可以引用一句中國諺語，用在此處十分貼切。據我所知，中國有句話叫『一日不見，如隔三秋』。」普亭指出，俄羅斯和中國之間的關係達到了前所未有的高水準，是合作的典範。普京並邀請習近平於明年訪問俄羅斯。

稍早據新華社，習近平指，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，「中俄睦鄰友好合作條約」的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支援「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

習近平也表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。他稱，中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為能以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動建構人類命運共同體。

習近平稱，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，「但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。」他指，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動建構更加公正合理的全球治理體系。

普亭 習近平 俄羅斯

上一則

跟川普不一樣 中接待普亭規格「微調」 防雨罩也有玄機

延伸閱讀

普亭訪中前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居

普亭訪中前夕 人民日報定調中俄關係：搬不走的好鄰居
川普剛離開 普亭5月19日至20日對中國進行國事訪問

川普剛離開 普亭5月19日至20日對中國進行國事訪問
中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展

中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展
普亭19至20日訪中前 俄中博覽會哈爾濱登場

普亭19至20日訪中前 俄中博覽會哈爾濱登場

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單