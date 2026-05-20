普亭邀習近平明年訪俄羅斯 稱「親愛的朋友、一日不見如隔三秋」

俄羅斯總統普亭20日上午在人民大會堂出席與大陸國家主席習近平的雙邊會面。 （美聯社）

俄羅斯 總統普亭 19日晚間飛抵北京，展開第25次訪問，20日上午與中國國家主席習近平 在北京人民大會堂舉行會談。普亭在會上引用中國成語「一日不見，如隔三秋」。同時，他指出，俄中關係正處於前所未有的水準，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。

俄羅斯衛星通訊社指出，普亭在與習近平會談時稱，「尊敬的習近平主席，我親愛的朋友，我想我可以引用一句中國諺語，用在此處十分貼切。據我所知，中國有句話叫『一日不見，如隔三秋』。」普亭指出，俄羅斯和中國之間的關係達到了前所未有的高水準，是合作的典範。普京並邀請習近平於明年訪問俄羅斯。

稍早據新華社，習近平指，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，「中俄睦鄰友好合作條約」的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支援「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

習近平也表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。他稱，中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為能以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動建構人類命運共同體。

習近平稱，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，「但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。」他指，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動建構更加公正合理的全球治理體系。