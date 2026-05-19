澳洲逼中資剝離稀土礦商股權 中媒轟「強盜行徑」

澳洲政府逼迫中資剝離稀土礦商股權。圖為澳洲北方礦業一處礦床。(取材自觀察者網)

澳洲 政府再度出手限制中資參與本國稀土 產業，引發中方關切。澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）近日要求具有中國背景的投資者，在14天內出售所持澳洲稀土企業北方礦業公司（Northern Minerals）股份，涉及約16.8億股、占公司總股本17.6%。中媒以「強盜行徑」為題報導此事，中國外交部18日則回應，反對泛化國家安全概念，呼籲澳方保障中國投資者合法權益。

觀察者網報導，根據北方礦業向澳洲證券交易所提交的公告，查默斯援引《外國收購與接管法》，要求相關中資背景企業與個人進一步剝離持股。此次被點名的包括香港英德公司、Real International Resources、Qogir Trading & Service、以及總部位於北京的浩瀚投資集團。

其中，浩瀚投資集團被要求出售約2.71億股普通股，這批股份是在去年9月購入。

北方礦業總部位於澳洲珀斯，主要生產重稀土元素鏑與鋱，這兩項原料廣泛應用於電動車、再生能源設備及軍工磁鐵製造，被視為戰略性關鍵資源。

澳洲近年持續強調，需降低對中國稀土供應鏈 的依賴。當地學者認為，強制中資減持有助於供應鏈多元化，避免關鍵礦產受到外部影響。不過，也有分析指出，此舉恐加劇中澳經貿摩擦，甚至引發中國反制。

在北京舉行的外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆表示，中方一貫反對將經貿問題政治化、泛安全化，澳洲應為外國投資者提供公平、透明且非歧視的營商環境。他強調，中國企業的合法權益應受到尊重與保護。

值得注意的是，美國近年積極尋求建立「去中國化」稀土供應鏈，澳洲正是重要合作對象之一。根據美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）資料，中國目前掌握全球約60%的稀土儲量，以及約90%的稀土加工能力。去年中方針對美國加徵關稅祭出稀土出口管制後，美國更加速拉攏澳洲等盟友布局替代供應來源。

就在澳洲宣布股權剝離命令同日，澳洲貿易部長法雷爾也表示，將赴中國蘇州與中方官員會談，討論雙邊經貿與能源供應等議題。外界關注，在安全與經貿議題交錯下，中澳關係未來是否再度出現新的摩擦點。