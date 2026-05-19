川普返美後立馬連發15照片 分享他眼中的「中國記憶」

空軍一號剛剛落地美國，川普就迫不及待地連發15張圖分享「中國記憶」。(取材自真實社群)

美國總統川普 日前結束對華訪問，搭乘「空軍一號」剛回到美國，便迫不及待在社群平台「真實社群」一口氣連發15張北京行精采照片，以極具視覺衝擊力的方式，向全球展示他眼中的「高規格對華外交」。不過，此舉引發美國國內輿論兩極評論。

這批照片宛如一部情節緊湊、層層推進的政治紀錄片。15張照片從「空軍一號」專機降落北京，機身反射著陽光的磅礡氣勢拉開序幕，隨後是川普走下舷梯、高舉右手揮拳的招牌定格。緊接著，畫面切換到機場紅地毯兩側，數百名揮舞著美中兩國國旗、熱情歡呼的中國青少年迎賓場景。

隨著訪問深入，天安門廣場上鳴放禮砲的漫天煙硝，透著最高規格威儀；而在威武列隊的三軍儀仗隊前，川普與中國國家主席習近平 並肩檢閱的畫面，更是將強人外交的氣場拉滿。在人民大會堂前，兩位領導人迎著微風大步前行的背影，與身後迎風飄揚的兩國國旗交相輝映。

除了宏大的外在排場，照片也巧妙穿插了核心政治與經貿的交鋒。雙方在金色大廳舉行雙邊擴大會談時，長桌兩側坐滿神情專注的核心幕僚；隨後則是兩位領導人進行一對一閉門會晤、眼神交會的關鍵瞬間。川普更沒有忘記隨行的美國科技巨頭，一張他與特斯拉執行長馬斯克、Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳等人在人民大會堂內的合影，無形中彰顯了美國的經貿實力。

在嚴肅的政治議題之外，照片也展現了柔性外交的切片。在故宮紅牆金瓦下，川普駐足遠眺，流露出對中國傳統歷史文化的濃厚興趣。隨後，鏡頭轉向盛大的國宴現場，川普舉起酒杯向全場祝酒，背景是極具中式美學的宴會布置；緊接著，畫面定格在中南海瀛台夜話，兩人在庭園幽靜的燈光下散步相談，氣氛放鬆。

而最後一張照片，則是川普坐在白宮橢圓形辦公室內回顧此行，並配文強調「美國的強大力量重回世界舞台」，為這趟行程畫下充滿美式主旋律的句點。

川普這波大動作的「照片轟炸」，在美國國內引發不同解讀。支持者認為這完美展現了川普強大的國際影響力與個人魅力；但美國國內的對中強硬派與部分媒體則大潑冷水，諷刺川普過於沉迷於中方提供的排場與「強人外交」表面風光，甚至稱川普像是在為對手宣傳。

另一方面，川習會期間，習近平與川普到北京天壇步行參觀，帶火天壇，連日來吸引成千上萬遊客前往打卡拍照。

天壇工作人員表示，習近平同川普參觀天壇當天，主軸線附近的合影點位曾做臨時標記，不過已被清潔人員擦掉。工作人員表示，這兩天天壇客流明顯增加，不少遊客都是衝著「同款機位」(模仿特定人物拍攝時所站位置)來的。