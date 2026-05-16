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川習國宴 曹暉、賈少謙等4中企業家同桌馬斯克、黃仁勳

記者陳宥菘／綜合報導
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中國領導人習近平14日設宴款待美國總統川普一行，與特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長...
中國領導人習近平14日設宴款待美國總統川普一行，與特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克同桌的有四名中國企業家。（央視截圖）

中國領導人習近平14日晚上在北京人民大會堂設國宴款待來訪的美國總統川普一行，至少有十名中國企業家參與。其中，與特斯拉執行長馬斯克、Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克同桌的有四名中國企業家，包括海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎，以及福耀玻璃董事長曹暉。

綜合中媒報導，14日晚間出席川普訪中國宴的中國企業家至少有10人，涉及先進製造、航空、數字科技、消費電子、汽車零組件等關鍵領域。報導解讀指，這些企業家與會既是中國工商界對川普到訪的熱烈歡迎，也釋放出中國企業積極參與全球合作、深化中美經貿互利共贏的積極信號。

根據央視新聞聯播畫面，除與馬斯克、黃仁勳、庫克同桌的四名中國企業家，其他出席者還包括中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想集團董事長兼執行長楊元慶、小米集團董事長兼執行長雷軍、海爾集團執行長周雲杰、字節跳動執行長梁汝波。

新聞聯播畫面顯示，與隨川普訪中的波音公司執行長奧特伯格（Kelly Ortberg），以及奇異航太（GE Aerospace）執行長柯普（Larry Culp）同桌的，有國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東風。

據港媒報導，周群飛持香港永居身分，經歷傳奇，多次被評為中國女首富，14日晚坐在馬斯克與庫克之間。她早年在深圳工廠打工，以玻璃精密製造創業並打入國際市場，在蘋果產業鏈中占據關鍵地位，被稱為「手機玻璃女王」。

魯偉鼎接班的萬向在美國設有40多間汽車零部件及電池製造工廠，他本人是不久前登陸港交所的區塊鏈公司Hashkey實控人。福耀是全球領先的汽車玻璃跨國企業，曹暉是「玻璃大王」曹德旺的接班人。賈少謙於1997年加入海信，公司已成為全球知名的智慧家電品牌。

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