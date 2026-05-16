中美國宴 滴酒不沾的川普舉杯一飲而盡 中網狂讚尊重
美國總統川普15日結束訪華行程，不過他在5月14日與隨行團隊出席中國國家主席習近平舉行的歡迎宴會上的細節陸續曝光。與會人士說，川普和習近平席間始終保持密切交流，川普向習近平展示他帶來的相冊，即使現場被稱為川普神曲的「YMCA」樂聲響起，兩位元首仍在「沉浸式聊天」，「這樣熱絡的交流氛圍多年未見了」。而滴酒不沾的川普在宴會上舉起酒杯一飲而盡，也被中國網民讚爆：「不論杯裡是否是酒，舉杯禮儀就代表著尊重。」
據澎湃新聞報導，受邀出席晚宴的復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯回憶當天宴會細節表示，晚宴上演奏的12首曲目中，有「榆林小曲」、「燈火裡的中國」、「Can You Feel the Love Tonight」等經典中美曲目，壓軸的是被稱為「川普競選神曲」的美國樂曲「Y.M.C.A.」。美方嘉賓在聽到這首「神曲」時輕鬆幽默的互動，瞬間釋放的鬆弛，在外交場合並不多見。
吳心伯回憶，「美方嘉賓的表情一下子亮了起來，都掏出手機拍攝樂隊演奏，還有人跟著音樂模仿起川普招牌式的舞蹈動作，明顯變得活潑了」。
他並表示，「氛圍輕鬆、愉快，甚至可以說友好。宴會座位安排上，除主桌外，其餘各桌都是中美代表交叉落座，為雙方人士近距離交流創造了便利條件。在現場也能看到，各桌中美嘉賓互動頻繁、交流熱烈」，吳心伯說，「這樣熱絡的交流氛圍，已經很多年沒看到了」。
輕鬆、友好的交流氛圍，也同樣延伸至兩國最高層的互動與表態。吳心伯表示，川普除特別強調他與習近平之間良好的個人關係與友誼，且全程與習近平保持密切交流。席間，川普還特意拿出備好的影集，逐一展示相冊照片。川普宴會期間一直與習主席交流，即使到演奏「Y.M.C.A.」時，兩人仍然「沉浸式聊天」。
此外，據搜狐新聞報導，宴會上，川普在結束自己的發言後，舉起酒杯一飲而盡。由於川普滴酒不沾，此次卻在宴會上拿起酒杯，引發中國網民猜測他是否「破戒」。有中國網民說，川普通常以健怡可樂代替紅酒，但即使川普杯中裝的不是酒，他一飲而盡，也讓不少人感到他此舉所傳達的尊重。
川普不飲酒的原因是他的哥哥佛瑞德‧川普（Fred Trump Jr.）因酒精中毒於43歲英年早逝，川普曾在自傳中坦言，失去哥哥是他人生中最悲傷的事，而哥哥生前最常告誡他的一句話就是：「千萬別喝酒」，他深怕酒精也會毀了自己，因此下定決心滴酒不沾。
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