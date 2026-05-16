中美國宴 滴酒不沾的川普舉杯一飲而盡 中網狂讚尊重

川普出席國宴舉酒杯「乾杯」。(視頻截圖)

美國總統川普 15日結束訪華行程，不過他在5月14日與隨行團隊出席中國國家主席習近平 舉行的歡迎宴會上的細節陸續曝光。與會人士說，川普和習近平席間始終保持密切交流，川普向習近平展示他帶來的相冊，即使現場被稱為川普神曲的「YMCA」樂聲響起，兩位元首仍在「沉浸式聊天」，「這樣熱絡的交流氛圍多年未見了」。而滴酒不沾的川普在宴會上舉起酒杯一飲而盡，也被中國網民讚爆：「不論杯裡是否是酒，舉杯禮儀就代表著尊重。」

據澎湃新聞報導，受邀出席晚宴的復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯回憶當天宴會細節表示，晚宴上演奏的12首曲目中，有「榆林小曲」、「燈火裡的中國」、「Can You Feel the Love Tonight」等經典中美曲目，壓軸的是被稱為「川普競選神曲」的美國樂曲「Y.M.C.A.」。美方嘉賓在聽到這首「神曲」時輕鬆幽默的互動，瞬間釋放的鬆弛，在外交場合並不多見。

吳心伯回憶，「美方嘉賓的表情一下子亮了起來，都掏出手機拍攝樂隊演奏，還有人跟著音樂模仿起川普招牌式的舞蹈動作，明顯變得活潑了」。

他並表示，「氛圍輕鬆、愉快，甚至可以說友好。宴會座位安排上，除主桌外，其餘各桌都是中美代表交叉落座，為雙方人士近距離交流創造了便利條件。在現場也能看到，各桌中美嘉賓互動頻繁、交流熱烈」，吳心伯說，「這樣熱絡的交流氛圍，已經很多年沒看到了」。

川普出席國宴舉酒杯「乾杯」。(取材自微博)

輕鬆、友好的交流氛圍，也同樣延伸至兩國最高層的互動與表態。吳心伯表示，川普除特別強調他與習近平之間良好的個人關係與友誼，且全程與習近平保持密切交流。席間，川普還特意拿出備好的影集，逐一展示相冊照片。川普宴會期間一直與習主席交流，即使到演奏「Y.M.C.A.」時，兩人仍然「沉浸式聊天」。

此外，據搜狐新聞報導，宴會上，川普在結束自己的發言後，舉起酒杯一飲而盡。由於川普滴酒不沾，此次卻在宴會上拿起酒杯，引發中國網民猜測他是否「破戒」。有中國網民說，川普通常以健怡可樂代替紅酒，但即使川普杯中裝的不是酒，他一飲而盡，也讓不少人感到他此舉所傳達的尊重。

川普不飲酒的原因是他的哥哥佛瑞德‧川普（Fred Trump Jr.）因酒精中毒於43歲英年早逝，川普曾在自傳中坦言，失去哥哥是他人生中最悲傷的事，而哥哥生前最常告誡他的一句話就是：「千萬別喝酒」，他深怕酒精也會毀了自己，因此下定決心滴酒不沾。