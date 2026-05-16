象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日在天壇合影。(美聯社)

美國總統川普 結束訪華行程，紐約時報 報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

紐約時報報導，中國主要官方新聞機構大力宣傳川普此次訪華，稱其為美國接受兩國「正確相處之道」的機會，即被理解為川普政府應避免對抗北京。北京一家研究機構民智國際研究院表示，儘管面臨諸多其他干擾，川普仍如此急於訪華，凸顯北京掌握的槓桿；「中美競爭已超越單方面施壓階段，進入雙向動態平衡階段」，並建議北京向美國施壓，以達成長期休戰，從而讓中國能夠在不受華盛頓干擾的情況下繼續發展經濟、積蓄力量。

中國媒體對川普訪問最一貫的主題之一或許就是強調「元首外交」的重要性。「人民日報」稱其發揮「不可替代的戰略引領作用」。

不過紐約時報引述印度邦加羅爾塔克沙什拉研究所印太研究負責人、長期監測中國媒體的馬諾吉·凱瓦拉馬尼表示，當環球時報說「經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器」時，這反映出北京對其艱難經濟的持續焦慮。

報導稱，此次元首峰會的其他報導顯示出一種勝利主義與謹慎並存的混合態度。官媒並未點名批評川普，這反映出北京不願激怒美國總統，以便在去年激烈的貿易戰之後維持與華盛頓的不穩定休戰狀態。

中國官媒環球時報昨發表社論，聚焦兩國元首同意構建的「中美建設性戰略穩定關係」，並引述南華早報在一篇社論中稱，體現「對中美關係複雜性和重要性的認識」，這次中美元首會晤「預示著建設性、穩定關係的開始」。

文中稱，不少分析認為，中美雙方對「戰略穩定」這一概念的創造性使用，超越冷戰時期大國間危機管理的最初意涵，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架；意味著雙方應政策不能像過山車一樣起伏不定，雙方更不能發生衝突對抗甚至戰爭。

文中指出，中美關係新定位，是在新形勢下對彼此目標與互動方式做出的重新校準。希望看到美方以實際行動展現大國擔當，將其轉化為具體政策和實際舉措，共同開啟中美關係的新篇章。相信2026年將成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。