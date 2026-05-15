我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任何中國東西都不能上空軍一號 川普返美前 幕僚記者被要求丟掉手機

脖子前傾「臉垮又顯老」早晨一習慣把頭喬回正確位置

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話...
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習會落幕，各方提出許多看法。其中，華府智庫美國戰略暨國際研究中心（CSIS）「費和中國研究講座」（Freeman Chair in China Studies）資深顧問凱根（Edgard D. Kagan）與CSIS中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）認為，不太引人注目卻非常重要的是美中國防部長的互動。

CSIS認為，川習會登場前，經貿引起最大關注，但川普心裡的優先順序顯然是伊朗，這說明為何國防部長赫塞斯會隨行。第一天的峰會上，赫塞斯與中國防長董軍對面而坐。更值得注意的是14日的國宴，董軍與赫塞斯被拍到在場邊對話，儘管雙方檯面上並沒有單獨舉行正式會談，但雙方絕非任意閒聊。

CSIS分析，美方應該是顧慮到觀感。美方慣例上認為五角大廈的北京對口單位不是國防部長，而是中央軍委會副主席層級。美國真正希望的對口（由高到低）大致依序如下：中共中央軍事委員會副主席，尤其是負責日常軍事運作的副主席，這是美國最希望的正式對口，因為他們更接近權力核心。

第二人選是中共中央軍事委員會聯合參謀部高層，例如總參謀長或副總參謀長，因為他們負責實際作戰指揮與軍事協調。唯有在多邊場合或工作層級，才會與中國國防部長進行會談，如香格里拉對話、東協防長會議等。

華府認定，中國國防部長的實際權力有限。中國的軍事最高指揮權集中在中共中央軍事委員會（CMC），由習近平親自擔任主席。國防部長更多是對外禮儀性職位，負責國際交流與儀式性場合，即使董軍官拜海軍上將，但真正能決定軍事政策、台海行動、軍力部署的人並不是他。

美國擔心，如果把中國國防部長當成正式對口，等於默認中國的制度安排，並給予不必要的對等地位。因此美國長期採取「有限接觸」策略。

簡言之，美國防長可以見中國防長，但不算正式、對等軍事對話。這也是為什麼這次川習會雖然帶了國防部長赫塞斯隨行，但沒有安排他與董軍的單獨正式會談，只在國宴等場合短暫交談，就是要刻意維持這種「不完全對等」的姿態。

美國總統罕見帶國防部長訪中，顯示有實質軍事對話需求。中國也希望透過這次峰會，改善兩軍溝通機制，降低擦槍走火的風險。

中共中央政治局委員、外交部長王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識，談到兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識。此外，雙方還願就外交、兩軍、經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等各領域開展更多交流，為下階段兩國交往注入了新的動力。「兩軍」是關鍵字，別看漏。

赫塞斯 川習會 伊朗

上一則

庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？

下一則

上海電信率先發布Token資費套餐 1元人民幣對應25萬額度點

延伸閱讀

川習會登場 習談台灣：處理不好 中美就會碰撞

川習會登場 習談台灣：處理不好 中美就會碰撞
台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為
赫塞斯陪同川普訪中 專家：藉此試探解放軍中權力現況

赫塞斯陪同川普訪中 專家：藉此試探解放軍中權力現況
尼克森後首見：川普帶防長赴中國 打破數十年外交慣例

尼克森後首見：川普帶防長赴中國 打破數十年外交慣例

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。（歐新社）

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

2026-05-13 08:10

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」