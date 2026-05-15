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季辛吉多年前讚嘆北京天壇 川普親自來一趟「懂了」

中國新聞組／北京15日電
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天壇祈年殿。(取材自觀察者網)
天壇祈年殿。(取材自觀察者網)

中國國家主席習近平14日同美國總統川普參觀天壇。中國官媒人民日報報導，不用一根鐵釘，天壇祈年殿憑藉相互嵌合、環環相扣的榫卯構建而成，以攜手代替對抗，方能成就這樣的恢宏。「這啟迪我們，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。」

綜合觀察者網、英國廣播公司（BBC）報導，川普14日乘車抵達天壇，在參觀祈年殿時有感而發，「驚艷！大美中國！」、「很棒的地方，令人難以置信」。

報導指出，季辛吉多年前的感嘆，川普今日懂了。

BBC報導，川普是繼1975年前美國總統福特之後，第二位在任期內訪問北京天壇的美國總統。

相關信息顯示，與故宮、長城等長期作為外國元首訪華經典參訪地相比，天壇並非美國總統訪華行程中的常規選項。自1975年時任美國總統福特參觀天壇以來，時隔51年，美國總統再次在任期內到訪這一歷史景點。

據天壇官方公開資料顯示，「中國人民的老朋友」季辛吉曾15次參觀天壇。1971年，時任美國總統國家安全事務助理的季辛吉（1973年任職美國國務卿）第一次訪華參觀天壇時曾遍遊祈年殿、皇穹宇、圜丘，每到一處都表現出濃厚興趣。有一次，在他參觀天壇古樹時，曾由衷地發出感慨：「這真美啊！以美國的經濟實力和科技水平，能再造出一個或幾個祈年殿這樣的建築，但怎能再造出具有500年以上樹齡的古柏林呢？怎能再造出這樣的氛圍呢？」

報導說，作為中國明清兩代皇帝祭天、祈榖的場所，北京天壇通過建築布局和設計深刻體現了「天人合一」的哲學思想。在中國古代，祭祀活動旨在祈求風調雨順，國泰民安，人與自然和諧共生。

天壇地處北京中軸線的東南側，始建於明永樂18年(1420年)，距今已有600餘年歷史，占地273萬平方米，是世界上現存最大的古代祭天建築群。1998年，天壇被聯合國教科文組織正式列入「世界遺產名錄」，2024年7月，作為「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」的核心構成要素再次入選。

有媒體評論稱，天壇所承載的「和合」、「豐收」寓意或許也傳達出中方對拉長兩國合作清單，共同為動盪世界注入穩定性的善意與期許。

相關信息顯示，天壇公園歷來都是中外遊客體驗中華文化的重要遊覽地之一，2026年「五一」假期間，該公園接待遊客77.64萬人次，位列北京全市公園遊客接待量的第二位。

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