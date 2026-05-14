川習會國宴上 小米創辦人雷軍搭訕 馬斯克wink配合自拍

14日晚間川習會國宴上，小米集團創辦人雷軍（右）主動搭訕特斯拉執行長馬斯克（中），馬斯克做出wink（眨眼）配合自拍。（取材自微博）

中國領導人習近平 14日晚上在北京人民大會堂為美國總統川普一行舉行國宴，隨川普出訪的特斯拉執行長馬斯克人氣爆表，許多與會者排隊找他合影，包括中國小米 集團創辦人、董事長兼執行長雷軍也主動搭訕。二人自拍時，馬斯克還做出wink（眨眼）搞怪表情回應，引發熱議。

當晚至少有10名中國企業家參與國宴，雷軍也是座上賓。現場畫面顯示，馬斯克坐在餐桌旁，起初在與旁人合影，雷軍主動靠近拍了拍馬斯克的肩膀，馬斯克轉頭後，雙方握手。待馬斯克與旁人合影完後，雷軍拿出小米手機示意想和馬斯克合影，馬斯克隨後做出眨眼表情，配合自拍。

不過，這段畫面在網路上引起論戰。有人質疑雷軍未顧及馬斯克還在與旁人合影，唐突向馬斯克打招呼。而馬斯克在與雷軍合影前後都長舒一口氣的畫面，也留給外界許多想像空間，認為馬斯克其實很冷淡。但也有網友為雷軍緩頰，形容他就像「迷弟」一般追星，合照時開心得「像孩子一樣」。

事實上，這不是雷軍與馬斯克第一次互動。據陸媒報導，2013年雷軍曾前往美國拜訪馬斯克，並實地參觀了特斯拉總部工廠。

報導稱，在拜訪馬斯克和試駕特斯拉後，雷軍認為，特斯拉的成功依賴的是準確的定位、先進的產品思維，以及用當下尖端成熟的技術把超前產品構想穩健、可靠、經濟實現的超強系統工程能力。馬斯克造特斯拉也是「軟體、硬體加互聯網，鐵人三項」。而用「鐵人三項」的互聯網模式做手機，一直是小米的商業模式。