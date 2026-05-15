「制裁者與被制裁者」 習近平與魯比歐握手3秒成熱點

魯比歐在人民大會堂前與習近平握手。（取材自X平台@ksoklower48）

美國總統川普 訪華，曾被北京兩次制裁的美國國務卿魯比歐 隨團首度訪華成焦點。據現場視頻，川普在歡迎儀式上向中國國家主席習近平 介紹隨行官員，輪到魯比歐時，他與習近平握手約三秒並點頭致意。這三秒被多家外國媒體以圖文並茂方式，報導二人握手的一刻，被形容為「制裁者與被制裁者」尷尬同台的戲碼，諷「這是雙胞胎魯比歐」。中國外交部發言人在被外媒問及中方是否已解除對魯比歐的制裁時的回答，也被認為在打太極。

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據法廣報導，川普前晚抵達北京國際機場時，受到中國高規格接待。昨早在人民大會堂東門外的歡迎儀式，川普車隊於早上10時抵達前，習近平已在大會堂東門迎接，川普下車後，與習近平握手及合影，習近平其後陪同川普在21響最高規格的禮炮聲中，一同檢閱解放軍三軍儀仗隊。川普向習近平介紹隨行訪問人員，習近平與被中國兩度制裁的國務卿魯比歐握手。雖然只有短短數秒，卻成為媒體焦點。

習近平與魯比歐握手一幕，在各大社交平台被廣泛轉發及討論。有網民嘲諷習近平是否要親手制裁魯比歐：「那個盧比歐已被制裁，這是雙胞胎魯比歐」，稱是國際笑話；也有評論認為二人「尷尬握手」，是「制裁者與被制裁者」同台的戲碼，也似凸顯中國對魯比歐制裁的無力。

除此之外，魯比歐進入大會堂後，抬頭觀看會談大廳天花，以及對大會堂裝潢感興趣的一幕，也被拍攝兩國元首開場白的媒體捕捉到，成為報導內容。中新社指出，魯比歐點讚中式裝飾，並把他身處大會堂的影片上傳至官方平台分享，使更多中國網民注意到魯比歐現身大會堂的情況。據央視新聞，會談結束後，魯比歐受訪談及未來中美關係時說，兩國關係至關重要且富建設性，「世界穩定符合每個人的利益」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會上被法媒問及「魯比歐在2020年擔任參議員期間，因批評中國人權狀況被中方制裁。中方對魯比歐的制裁是否已經解除？中方如何看待魯比歐隨團訪華？」時，回答：「中方有關制裁措施是針對魯比歐先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。