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川習會場邊…外媒困小房間30分鐘 喊「錯過歷史時刻」

記者謝守真／綜合報導
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川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排亦成焦點...
川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排亦成焦點。據外媒直播畫面顯示，在天壇參訪行程期間，部分外媒一度被工作人員帶至小房間等候，採訪動線受到限制。圖為川普在習近平的陪同之下參觀天壇公園。(美聯社)

川習會14日登場，除雙方領袖公開會晤與參訪行程外，場邊媒體動線與維安安排也成為另個被鏡頭捕捉的焦點。據Fox News（福斯新聞）、BBC等外媒直播畫面顯示，在川普習近平參觀天壇期間，部分外媒一度被帶至小房間等候，期間持續詢問是否可繼續採訪及後續安排，現場出現交涉與衝突情況。有外媒表示，「我們正在錯過外面發生的歷史時刻，因為我們被關在這個房間裡。」相關消息已在社群平台X掀起議論。

據美國全國廣播公司（NBC）、華爾街日報等美媒報導，由於中共安保人員拒絕讓一名美國特勤局武裝人員攜帶武器進入，雙方一度對峙，導致川普總統的記者團在天壇的採訪活動被耽擱了30分鐘。

川習會於14日上午在人民大會堂登場，據Fox News直播畫面顯示，在川普與習近平進場後，中方工作人員即要求在場媒體後退，由於反應不及，直播中可聽見有美媒爆出「給我他X的滾出去」等語句。不過相關語句的語境與對象，畫面未進一步說明。隨後，在川習雙方發言結束後，會議進入閉門階段，媒體被清場離開。

同時，在社群平台X上亦有影片顯示，在川習會開始前，會場入口處，幾名美方工作人員多次試圖阻止部分記者進入會議區域，並反覆高喊「White House only」、「White House Press First」，據稱是在執行白宮隨行記者團的通行限制規定。

而在同日下午，川普與習近平共同參觀天壇，該行程對媒體開放有限。從英國BBC直播畫面可見，在兩人短暫亮相並完成合影後，現場隨即清場。其中，多名國際媒體被引導至一間小房間等候，期間持續與現場維安及工作人員溝通，詢問後續採訪安排，但未獲明確回應。

隨後，由於兩位元首參觀行程接近結束，外媒記者仍被留置等候區，無法立即跟隨車隊離開，現場一度出現溝通與爭執。有在場外媒表示，「我們正在錯過外面發生的歷史時刻，因為我們被關在這個房間裡。」也有人大聲提醒到，「你明白我們是在總統車隊裡嗎？和總統一起！我們不是分開的！」

同時，維安人員也正對對講機溝通提到，包括「他們什麼時候能走」、「（習近平）總書記走了他們才能走」、「（對著會講英文的中方人員）跟他們說，我們主席走了，他們才能走」等語。

隨後，在車隊準備離場時，美方媒體團最終直接帶隊離開現場，直播中可聽見「我們必須要走了」、「走走走，美國媒體，我們現在就走」、「動作輕一點」、「別像他們對我們的那樣對別人」等話語，隨後記者們紛紛走出小房間往車隊移動。有人在離開前感嘆的說「難以置信」。

本報北京特派記者廖士鋒14日在川習會現場直擊，會場入口處幾名美方工作人員多次阻止...
本報北京特派記者廖士鋒14日在川習會現場直擊，會場入口處幾名美方工作人員多次阻止部分記者進入會議區域，並反覆高喊「White House only」「White House Press First」，疑似用以區分白宮隨行記者通行範圍。（記者廖士鋒／攝影）

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