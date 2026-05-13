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川習會定正面基調 黃仁勳說「兩人了不起」馬斯克盼「完成好事」

評／川習會開始 川普急著否認的包袱 與主動掀開的牌

川習會後有經貿亮點？中國官媒：接下來1個月 美企高管訪華不斷

記者賴錦宏／即時報導
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這次川普訪陸帶領龐大的商界代表團，還有多位美企高管隨行。(美聯社)
這次川普訪陸帶領龐大的商界代表團，還有多位美企高管隨行。(美聯社)

美國總統川普訪華3天行程會讓中美關係如何變化受到關注。中國央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」13日預告，「接下來一個月美企高管訪華不斷」，原因是6月22日在北京開幕的第四屆鏈博會。

「玉淵譚天」訪問中國貿促會對川普訪華看法，該會發言人表示，中國貿促會歡迎美國工商界代表來華訪問。中美務實合作空間廣闊、潛力巨大。期待在兩國元首的戰略引領下，中美工商界進一步深化交流合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。「同時也歡迎更多美國企業來京參加即將於6月22日開幕的第四屆鏈博會，共同維護全球產供鏈的穩定暢通。」

另據中國官媒稍早報導，川普此次訪華帶領著一支龐大的商界代表團，其中十多名美企高管的隨行，成為此次訪問的一大亮點，也凸顯了中美務實合作的深厚基礎與廣闊空間。

白宮11日公布的名單及媒體資訊，美企高管涵蓋科技、金融、航空、農業等多個關鍵領域，均是全球行業內的領軍人物，其中不乏身家億萬的商界巨頭，陣容「豪華」。

其中在科技領域，包含特斯拉CEO的馬斯克、蘋果CEO庫克、輝達執行長黃仁勳，此外還有高通CEO艾蒙（Cristiano Amon）、美光等半導體企業的負責人，這些企業在中國均有重大業務布局，與中國科技產業有著深度綁定的合作關係。

中媒提及，馬斯克身為全球首富，身家逾8,200億美元，旗下特斯拉在上海擁有超級工廠，深耕中國新能源車市場多年；庫克掌舵的蘋果公司，中國市場是其重要的營收來源和供應鏈核心基地，此次隨行也被外界解讀為希望進一步深化與中國供應的合作。

川普 白宮 川習會

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