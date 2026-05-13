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「未見過中方如此自信」港媒：歐盟官員坦言稀土幾無籌碼

中國新聞組／綜合報導
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香港媒體近日報導，隨著中國稀土出口管制效應持續顯現，歐洲工業供應鏈承受巨大壓力，雙邊相關談判陷入僵局。歐盟官員坦言，在稀土議題上歐方幾乎沒有籌碼，且從未見過中方在談判中表現出如此強烈的自信。隨著川習會登場，歐洲只能被動觀望，寄望貿易休兵延續以爭取緩衝時間。

南華早報報導，歐洲的被動局面根源於對中國稀土資源的高度依賴。中國在全球稀土產業鏈占據主導地位，在歐盟認定的多項關鍵礦產中，中國相關環節占比均不低於70%。

去年4月，中方實施首輪稀土出口管制；同年10月9日，商務部再擴大管制範圍，新增「域外管轄」條款，涵蓋含中國成分的境外產品與相關技術。雖然隨後中美元首釜山會晤達成「貿易休兵」，新管制暫緩落地，但原有管制持續生效，歐洲工業已面臨供應中斷危機，多家工廠發出停產預警。

參與談判的歐盟官員透露，中方在磋商中態度從容、立場堅定，展現出前所未有的自信。歐方官員直言：「他們成功迫使川普讓步，如今確信自己掌握了贏得貿易博弈的秘訣」。與此同時，歐洲雖急於尋求解方，相關談判卻遲遲無法突破。

歐盟雖早在2023年通過「關鍵原材料法案」，設定本土生產與進口多元化目標，並推動60個戰略項目，但落地進度緩慢。歐盟安全研究所(EUISS)報告指出，歐盟未推出足夠財務與政策支持，相關項目面臨生存壓力。歐洲審計法院2026年2月報告更顯示，「進口多元化」至今未取得實質性成果，戰略自主遙遙無期。

EUISS專家約里斯・蒂爾(Joris Teer)將中國稀土管制形容為懸在歐洲頭上的「殺手鐧」，並稱中方曾以此與歐盟電動車關稅議題掛鉤，直接影響歐洲產業政策成本。蒂爾強調，歐盟並非單純的「附帶受害者」，稀土管制已成為中歐談判的核心籌碼。

這一局面讓歐洲陷入兩難：一方面希望推動「去風險化」降低依賴，另一方面供應威脅又使自主之路更加危險。商界團體透露，部分企業因擔心稀土供應中斷，反而公開反對歐盟對中強硬措施，形成內部牽制。

本周中美元首北京會晤登場，但歐洲只能在一旁觀望，並清楚意識到「幾乎無力掌控」。

南華早報總結稱，歐盟頻喊「戰略自主」，但在稀土這一戰略資源上仍受制於人。歐洲官員坦言：「我們幾乎沒有什麼籌碼可言」。隨著大國博弈持續，歐洲工業與戰略規畫深陷其中，短期內難以改變被動局面。

稀土 歐盟 川習會

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