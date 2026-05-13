否認支持軍工業 中企「移遠通信」為黑名單提告五角大廈

美國五角大廈先前將中國無線設備製造商「移遠通信」列入其所稱與中國軍方合作的公司名單，移遠通信否認指控，11日對五角大廈提起訴訟。（路透資料照）

美國五角大廈 先前將中國無線設備製造商「移遠通信」（Quectel）列入其所稱與中國軍方合作的公司名單，移遠通信強烈否認該指控，並稱此舉對其造成嚴重的經濟損害。移遠通信在11日對五角大廈提起訴訟。

路透報導，移遠通信的訴狀中表示，「移遠通信過去沒有，也不會以任何形式支持中國軍方或中國國防工業體系」、「公司設計並製造的是純粹的民用技術，供全球個人與企業使用」。

今年3月，移遠通信的律師致函五角大廈指出，其1家位於美國的重要供應商因對該名單標註感到疑慮，已決定終止合作關係。公司表示，這樣的影響「不僅會導致移遠通信出現重大營收損失，也將波及美國汽車產業中的多個下游供應商與製造商。」

據公開資料，移遠通信的產品涵蓋蜂巢式通訊、車用前裝模組、智慧模組、短距離通訊模組、衛星通訊模組、天線等硬體產品，以及AI解決方案、物聯網平台、智慧農業等服務和解決方案。

報導分析，川普政府正持續擴大對中國科技產業的打壓，並考慮禁止部分目前仍允許銷售的中國設備。被列入五角大廈名單，可能會使企業無法取得部分美國政府合約、補助及其他計畫資源。

已有多家中企提起訴訟，尋求自該名單中除名。中國最大的快閃記憶體晶片製造商「長江存儲」，於去年12月就其被列入五角大廈名單一事提告；去年9月，美國聯邦地區法官也駁回了大陸無人機製造商大疆（DJI）要求自美國國防部名單中移除的請求。