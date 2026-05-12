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川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業

特派記者廖士鋒／北京即時報導
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北京多處文化場所在川普到訪前夕宣布將會臨時封閉。圖為自紅橋商場高樓層觀看天壇，視...
北京多處文化場所在川普到訪前夕宣布將會臨時封閉。圖為自紅橋商場高樓層觀看天壇，視野極好。（記者廖士鋒／攝影）

川普總統即將於北京時間今(13)日晚間抵達北京，進行暌違九年的訪問，北京市區安保明顯已升級。除了他可能下榻的四季酒店以及凱賓斯基酒店都已不再接受預訂，他將與中國領導人參觀的知名古蹟天壇公園，昨日也突宣布今明兩天都暫停開放。另包含首都博物館、人民大會堂、紅橋市場等文化場所與商場，都將臨時關閉。

據美方發布的川普訪問行程，他將於今日晚間飛抵北京，14日中國方面將為其舉行歡迎儀式，川習會正式登場，下午川普與中國國家主席習近平共同參觀天壇，晚上舉辦歡迎晚宴。15日兩人還將共進工作午餐和下午茶。

習近平將與川普參觀的天壇公園，11日深夜已突然公告，因「古建維護」，12日天壇的祈年殿、圜丘、回音壁暫停開放。園方又在12日上午立出告示牌稱，「5月13日至14日天壇公園暫停開放」，已購票的遊客可以退票。不過通知中沒有明確提到「原因」。

本報記者12日前往天壇公園，現場看到祈年殿的鷹架正在拆除，且有大量工人推著板車運送月季花進園。公園外的祈年大街也正進行路面整修工程。

觀看天壇視野極好的紅橋市場已低調發布公告稱，按照「市政部門通知」，14日當天「市場外圍線路進行檢修」，市場全天停電，「受此影響，市場當日無法正常營業」。12日本報記者進到該大樓內部，即有市場店家相告，周遭大樓有窗戶的店家早已被「排查」，「今日大廈已有很多便衣」。店家坦言「其他領導人來都不會這樣」。

近日北京市內一些重要文博場館也不尋常地宣布臨時閉館。

包含5月14日人民大會堂的參觀顯示「不可預約」；首都博物館宣布「因重要活動保障任務」，該館5月12日至5月17日臨時閉館6天。北京李大釗故居則聲明「為配合專項活動安排」，將於5月15日上午閉館。太廟（勞動人民文化宮）則指「根據工作安排」，5月12日至15日西垣通道關閉。此外，居庸關長城部分區域也已封閉進行「保護性維修工程」。

習近平 川普 川習會

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