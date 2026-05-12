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川普將搭空軍一號再臨北京 飛機迷期待「頂級拍攝目標」

中央社／ 台北12日電
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圖為川普總統在空軍一號專機上。（路透）
圖為川普總統在空軍一號專機上。（路透）

北京昨天正式宣布川普總統將13至15日訪問中國，消息不只牽動國際輿論，據報也點燃中國航空圈熱度，因為這是時隔近九年美國空軍一號總統專機再度降臨中國，罕見度與觀賞價值拉滿。

港媒報導，稱中國「一眾飛機迷早已提前躁動、整裝待命」，但這並非「崇洋親美」心態，而是在飛機迷心中，空軍一號有難以取代的象徵性。

報導說，這架經過改裝的波音747巨無霸客機如同「移動白宮」，機上配備完整的辦公、通訊、醫療系統，搭載頂級防禦設備與抗干擾裝置，可空中加油長時間滯空飛行，安全規格與專屬氣勢是普通民航機、運輸機所無法比擬，也是全球飛機迷公認的頂級拍攝目標。

事實上，報導表示，川普訪中前夕，北京市空域已格外熱鬧。自本月1日第一架美軍C-17運輸機載著訪中先遣物資降落，北京首都機場周邊的「觀機位」每天一早就人滿為患，大批飛機迷駐足拍攝，「每天數飛機」，並透過社群平台發表美國軍機的高清照。

一名航空拍攝者表示，1日起至11日，累計有12架美軍運輸機飛抵北京，數目之多非常罕見，簡直「大飽眼福」。

報導表示，美方公布川普將在北京時間深夜抵達北京。有別於日間拍攝，夜間降落對設備與技術要求更高，對此，資深飛機迷早已做好周全準備，紛紛整理三腳架、長焦鏡頭、高感光設備等專業夜攝裝備，準備為捕捉空軍一號夜降北京的珍貴畫面待命。

有飛機迷預計本次機場周邊將擠滿拍機人群，可望創下北京近年觀機、拍機人數新高。

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