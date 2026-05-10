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31歲中國男子芭達雅藏大批軍火 泰：國安疑慮徹查

中國新聞組／北京10日電
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泰國警方在中國男租屋起出槍械、手榴彈、地雷、詭雷等大批軍火及爆裂物。（取材自X平...
泰國警方在中國男租屋起出槍械、手榴彈、地雷、詭雷等大批軍火及爆裂物。（取材自X平台）

泰國查獲31歲中國籍男子在芭達雅附近梭桃邑（Sattahip）持有大批軍用級武器、彈藥、手榴彈、地雷、炸彈背心和高威力炸藥。由於事涉國安風險，皇家警察總長下令深入究辦。

芭達雅新聞（The Pattaya News）報導，嫌犯孫明晨（Mingchen Sun，譯音）起先因涉在納中天（Na Jomtien）地區發生的車輛翻覆事故而遭到拘留，警方在車內搜出一把手槍和多個彈匣，進而對其位在會艾（Huay Yai）小巷內的租住處進行搜索。

當局行動期間起獲大量軍用級武器，包括手榴彈、防彈背心、地雷、詭雷及炸彈背心在內的爆裂物。這項行動備受高層矚目，春武里府（Chonburi）警察局長彭潘（Pongphan Wongmanithet）8日晚親自到場指揮偵辦。

彭潘受訪時表示，泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）已經指示對本案進行全面徹查，尤其針對國家安全和公共安全上的影響。

他說：「我們正就每個層面展開調查，包括國家安全疑慮。」為避免影響辦案，關於爆裂物細節和嫌犯可能動機暫不對外公布。警方正就武器和爆裂物來源進行追查，暫未發現與任何具體的計劃攻擊有關。

孫男已租住該屋約兩年。紀錄顯示他於2020年持觀光簽證首次入境泰國，之後多次進出。

孫男持有中國、柬埔寨和多明尼加護照，另有一張發給非泰籍長期居民的粉紅色正式身分證明，他是在曼谷孔三瓦（Khlong Sam Wa）地區註冊戶籍。據報他還擁有泰國國民身分證號碼，過去曾住在清邁。警方仍在清查其所持證件的細節和如何取得。

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