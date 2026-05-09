美追查Nvidia先進晶片走私 疑經泰國流向阿里巴巴

美國政府經調查後懷疑泰國一家公司走私輝達晶片給阿里巴巴。（路透）

有媒體引述知情人士說法，一間與泰國 國家AI計畫相關公司涉嫌協助走私價值數十億美元並配備Nvidia輝達 （另稱英偉達）先進晶片的美超微電腦公司（Super Micro Computer）伺服器至中國。彭博報導，這間公司是總部設於泰國曼谷的OBON，而中國阿里巴巴集團控股（Alibaba Group Holding）是眾多終端客戶之一。

中央社報導，這起輝達晶片走私案的中間買方是一家未具名東南亞 公司，美國檢方稱之為「公司-1」（Company-1）。

路透未能立即查核這項報導，輝達、美超微電腦以及阿里巴巴集團都沒立即回覆路透社的置評請求，OBON公司也未能立即聯繫上。

阿里巴巴發言人告訴彭博，公司與美超微電腦、OBON以及美國檢方起訴書中可能提及的任何第三方經紀商皆無任何業務關係。

美國司法部今年3月指控美超微電腦共同創辦人廖益賢等人，曾涉嫌共謀將美國製造的伺服器經由台灣運往東南亞，且於當地重新包裝到沒有標記箱子中，然後走私至中國。美國檢方稱，他們轉移了至少價值25億美元的美國人工智慧（AI）技術。

知情人士告訴彭博，在出售給OBON的25億美元伺服器當中，一部分流向了阿里巴巴。

美國政府在2022年以擔心輝達高階晶片可能被用於軍事用途為由，禁止其出口到中國。但今年1月，美國批准輝達H200晶片能在特定條件之下外銷。