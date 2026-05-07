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中國前防長魏鳳和、李尚福遭判死緩 分析：定性更嚴重的張又俠怎麼辦？

記者陳宥菘／即時報導
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中國前後兩任國防部長李尚福（左）、魏鳳和（右）均被判處死緩，死緩期滿後終身監禁。...
中國前後兩任國防部長李尚福（左）、魏鳳和（右）均被判處死緩，死緩期滿後終身監禁。(新華社)

中國兩任前國防部長魏鳳和、李尚福涉貪落馬，7日同時被判處死刑，緩期二年執行，且終身監禁，不得減刑、假釋，兩人將在牢中度過餘生。分析指出，這對貪腐的解放軍高級將領算「少見的重刑」，相信二人受賄金額均高達數億元人民幣。有學者認為，二人的政治定性不如同樣落馬的中央軍委副主席何衛東、張又俠嚴重，都被判處死緩，後二人的刑度「該怎麼辦？」

新華社7日晚間報導，魏鳳和、李尚福被認定受賄罪，李尚福還被認定行賄罪。新加坡《聯合早報》指出，二人被判刑的依據與官方2024年6月第一次宣布開除兩人黨籍、軍籍，移送軍事檢察機關時公布的罪名一致。

不過，與非軍方貪官被宣判時的情況不同，官方沒有公開二人受賄額度，也沒有公布更多他們的違法情節。港媒《明報》指出，從刑期觀察，相信受賄金額均高達數億元人民幣。

新加坡《聯合早報》指出，在中國官場，被判死緩、終身監禁的巨貪並不罕見。不過，這次判決打破了中國10多年來的反腐運動中對解放軍高層的量刑記錄。此前獲刑最重的兩人是中央軍委前副主席郭伯雄與中央軍委聯合參謀部前參謀長房峰輝，他們因貪腐先後在2016年和2019年被判處無期徒刑。

報導認為，二人遭重判的原因，或與2024年6月官方通報指魏鳳和「信仰坍塌、忠誠失節……嚴重污染部隊政治生態」；李尚福「背棄初心使命、喪失黨性原則……嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」有關。且二人均遭被指「對抗組織審查」，意味著不如實交代，比如供出彼此或其他涉案人員，這應該是法院重判的另一原因。

值得注意的是，新華社報導並未提到兩人是否服判，會不會上訴。

曾在澳洲多所大學和智庫就職的中國問題學者倪凌超（Adam Ni）告訴法新社，對魏鳳和、李尚福的判決「相當不同尋常」，死刑緩期兩年執行，實際上是中國目前對高級領導人最嚴厲的刑罰。他認為，這是中國最高領導人習近平發出的一個強烈訊號，以確保軍隊高層明白，「如果他們繼續從事嚴重的腐敗活動，將會面臨怎樣的後果」。

美國智庫亞洲協會政策研究所中國分析中心研究助理王晟宇表示，死緩是很有震懾力的一個判決。但他提到，魏鳳和、李尚福的政治定性不如張又俠、劉振立兩個人嚴重，「判了死緩，那對於這兩個人該怎麼辦？這個事情就不好說了」。

在李尚福之後落馬的軍委委員還包括苗華、何衛東、張又俠、劉振立。《聯合早報》認為，從魏、李案經歷的時長來看，今年初才落馬的張又俠、劉振立估計不會那麼快進入法院一審。倒是魏鳳和與李尚福被重判將是明確警訊，若「對抗組織審查」將面對怎樣的重刑。

李尚福 張又俠 新加坡

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