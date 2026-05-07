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紐時：美伊戰爭 北京兩頭下注 尋求多重利益平衡

中國新聞組／北京7日電
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中國國家主席習近平與美國總統川普預計本月中在北京會面，時值美國與以色列伊朗的戰爭未歇，伊朗外長又在此時訪華，美媒分析認為，中國正在習近平與川普峰會前打「伊朗戰爭外交牌」，意在通過「兩頭下注」尋求多重利益平衡。而從中國官員目前遲遲不對伊朗施加實質性壓力，且迄未在這場戰爭中採取強硬立場等態度來看，中國是在等到川普總統在峰會裡向習近平提出關於伊朗的直接要求。

紐約時報報導，中國一方面督促伊朗官員與美國談判，另一方面暗中允許本國企業向伊朗提供商業支持；報導引述未具名官員和分析人士表示，中國政府並未在這場戰爭中採取強硬立場，由於有多重目標且行動謹慎，中國正在兩頭下注。毫無疑問，這場戰爭將成為兩國元首峰會一個重要議題。

華盛頓外交事務研究機構史汀生中心中國問題學者孫韻認為，北京官員「遲遲不對伊朗施加實質性壓力，要等到川普總統提出直接要求」。

報導引述未具名官員們表示，川普已因為這場戰爭而推遲與習近平的峰會；他希望以強勢的姿態前往北京，而不是帶著一個繼續擾亂全球市場、消耗美國軍事資源的未決衝突去訪問。

「對中國來說，問題在於我們的封鎖」，曾在拜登政府負責中國政策、現為喬治城大學和外交關係協會學者的杜如松（Rush Doshi）表示。「而對我們來說，問題在於中國對伊朗的支持 」。

幾位外國官員表示，在促使伊朗接受停火協議條款方面，中國在幕後發揮了至關重要的作用。然而，一些分析人士認為，中國對於擴大其中東外交角色的興趣可能有限。前職業外交官和白宮國家安全官員、現任職於布魯金斯學會的何雷恩（Ryan Hass）表示：「北京的優先事項更為務實。他們希望穩定獲取能源輸入，並為其出口商品確保安全的市場。他們不想將另一個地區的安全挑戰變成自己的問題」。

另據美聯社報導，川普與習近平本月中將在北京會晤前，中國與伊朗外長6日於北京會談，讓中國在伊朗戰爭中的外交角色更受矚目。雖然北京並非伊朗戰爭的正式調解人，但包括美國與伊朗，各方皆表示中國在緩和衝突方面發揮重要作用。

大西洋理事會全球中國中心非駐會研究員陶文亞（Tuvia Gering）指出，伊朗外長阿拉奇此行的時機至關重要，顯示北京與德黑蘭之間訊息傳達協調一致，同時也強化中國希望在未來任何區域協議中都能佔有一席之地；不過「除非中國提出具體倡議，否則我不會將此視為中國角色上的重大轉變」。

以色列 伊朗 習近平

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