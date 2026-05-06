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中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事

WSJ：習近平自信高漲 使中國對美經濟壓力敢於頑抗

中央社台北6日電
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美國總統川普（左）2025年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊...
美國總統川普（左）2025年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（路透）

華爾街日報今天發表評論文章指出，往後的美中經濟衝突，中國政府將不再停留在威懾層面，而會真刀真槍地用工具對抗，撤銷Manus的交易便是顯例。至於原因，其中之一是中共總書記習近平的「自信心日益增強」，至於他是否準確判斷了局勢，則另當別論。

華爾街日報這篇題為「中國啟用對美經濟『武器庫』，從威懾轉向實戰」的文章說，中國政府長久以來一直將對付美國經濟施壓的法定權力，用在拖延交易，而非直接拒絕。如今，中國政府不再覺得「有必要假裝權衡利弊了」。

文章舉最近發生的兩個例子，一是中國官方直接將Meta收購Manus的交易喊停，而且既未向Meta提供任何補救方案，也沒有詳盡的反壟斷分析，更沒有在外交上留出任何迴旋餘地。

二是針對美國財政部以與伊朗交易為由制裁5家中國「茶壺煉油廠」，中國提出不得遵守美方制裁的反制措施，讓每一家涉及伊朗石油貿易的跨國企業，都面臨遭美中雙向追責的壓力。

文章指出，中國為何會有這種變化？原因有三。一是中國政府現在更傾向於強勢執行自身意志：二是中國在一些晶片、AI、電池等領域的技術日益成熟，排除西方的成本「感覺沒那麼高了」。

三是「習近平的信心日益增強」。一名中國人士說，習近平「已經破解了」應付美國總統川普（Donald Trump ）的「密碼」， 認為川普是「可以被消耗和熬走的」，進而有控制地既能讓局勢升溫而重置談判底線，又不會把關係徹底搞崩。至於習近平是否準確判斷了局勢，則是另一個問題。

文章說，習近平的信心，即將面臨「川習會」的考驗。他認定川普無論如何都會赴約，而且還會為此付出代價，才會啟動上述2項強硬反制措施。

對於習近平的判斷，暢銷書「紅色賭盤」作者、前北京市政協委員沈棟直指，一方面習近平在各個層面都將「安全」放在首位。另一方面中國政府又希望提振不斷萎縮的外商投資。但到最終，「疑慮總是占上風」。

沈棟表示，習近平每一項新措施都在緊縮進入中國的大門，如今願意進入中國、或擴大中國業務的投資人和企業已經越來越少。

他認為，中國是「一頭龐然大物」，不太可能崩潰，但正走向「漫長而痛苦的消耗，偶爾伴隨著迴光返照」。

習近平 中共 Manus

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