俄海參崴二戰兒童閱兵 中派小一生參加 網轟：認賊作父

俄羅斯海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，來自中國的小學一年級學生參加這場遊行。(路透)

俄羅斯 遠東城市海參崴舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生，他們身著八路軍裝在一名學校師長帶領下通過主席台；消息傳出後，一度引起不少中國網友批評，相關報導及評論幾被刪除，中國官媒新華社俄文網頁仍保留相關報導。

對此，中國內地網民反應兩極，有網民認為，海參崴自古是中國領土（1860年北京條約割讓給俄羅斯），由於各種歷史遺留問題而遲遲未能收回，因此對此舉感到難以理解，拒絕接受，並堅決反對以中俄友誼為由而遺忘俄羅斯的侵略行徑。

還批評者認為，讓中國孩子穿著軍裝在「被割讓的土地」上慶祝俄羅斯的勝利，無異於在歷史傷口上撒鹽，甚至有「認賊作父」的既視感。更有人說：「讓不懂事的孩子去海參崴參加這活動，以後歷史課要怎麼教？」，還有人反問：「沒有上級批准，一個地方小學能組織孩子參加嗎？」

另有網民認為，俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日的活動內容是反法西斯，中、美、俄、英、法在二戰期間是盟國。二戰盟友慶祝勝利，中國允許一些學生去參加，有何不可?

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，為了慶祝「偉大衛國戰爭」（前蘇聯及俄羅斯對二戰的慣稱）勝利81周年，海參崴3日舉辦名為「勝利的重孫輩」的國際兒童閱兵式，共有1500人參加；其中，來自中國及寮國的小學一年級學生首度參加這場遊行，去年北韓也曾派遣小學生參加。

海參崴所屬的俄羅斯濱海邊疆州州長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）說，這場閱兵式「走向了國際化」，來自中國和寮國的孩子們「與你們並肩行進，這具有非常重要的象徵意義」。

新華社報導，來自義烏的小一學生劉晗奇（音譯）在受訪時說，「能參加這場閱兵式，我感到非常榮幸。我們的先輩為了我們今天享有的和平，流盡了鮮血，獻出了生命。作為新時代的青年，我將永遠銘記這段歷史，並為創造更美好的未來貢獻力量」。